Parque fundidora presenta denuncia por ‘portazo’ durante Fan Fest en Nuevo León

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El Parque Fundidora sufrió daños en Fan Fest del Mundial. Foto: Cuartoscuro

La administración de Parque Fundidora presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por los daños ocasionados a la infraestructura del recinto durante los incidentes registrados en el FIFA Fan Fest, cuando cientos de aficionados intentaron ingresar al evento pese a que ya había alcanzado su capacidad máxima.

De acuerdo con autoridades estatales, los hechos provocaron daños en portones, barandales y otros accesos del parque, luego de que la presión de la multitud derivara en el derribo de algunas estructuras para intentar ingresar al recinto donde se proyectaba el partido de México contra Ecuador.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, confirmó que la denuncia ya fue recibida por la Fiscalía y que se abrió una investigación para identificar a los responsables de los destrozos, descartando que las dos personas que resultaron con lesiones por el ‘portazo’, sean objetos a investigaciones posteriores.

No se señala a nadie en particular, hasta ahora todos son no identificados

“Se trata de una denuncia presentada por Parque Fundidora, por los daños sufridos a las instalaciones de este portón y que provoca luego a su vez, a estas víctimas a que hice mención”, dijo.

“¿Señalan a alguien en particular? – No, la mayoría de las personas son personas no identificadas salvo las personas que recbieron lesiones por motivo del portazo – me parece que el objeto de la denuncia es principalmente identificar a las personas que por actos o acciones especificas, vandálicas, hubieran provocado daños”.

El vicefiscal precisó que en las indagatorias se analizarán grabaciones de videovigilancia y se realizarán peritajes que permitan cuantificar el monto de los daños ocasionados

El caso se suma a otras investigaciones relacionadas con incidentes registrados durante las actividades del Mundial en Nuevo León. La Fiscalía informó que mantiene abiertas diversas indagatorias derivadas de hechos ocurridos durante el Fan Fest y los festejos mundialistas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una estimación oficial sobre el costo de los daños, ya que las autoridades continúan con la evaluación técnica de las afectaciones registradas en el parque.

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