Cómo obtener viajes gratuitos y apoyo de 2 mil pesos mensuales para mujeres en Nuevo León

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Apoyo para jefas de familia en NL. Foto: Gobierno de Nuevo León

La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León comenzó con la entrega de la tarjeta del programa “Inclusión para Mujeres Jefas de Familia” , el cual otorga varios beneficios, como transporte público gratuito y apoyos económicos mensuales para las mujeres que sostienen el hogar.

Requisitos para unirse al programa “Inclusión para Mujeres Jefas de Familia”

El programa “Inclusión para Mujeres Jefas de Familia” ofrece apoyo a las madres de entre 17 y 64 que estén solteras, divorciadas, separadas o viudas, con hijos de hasta 17 años, que residan en Nuevo León, con un ingreso por debajo del valor límite de la línea de pobreza por ingresos.

Estos son los documentos que se deben presentar de manera presencial o en línea para registrarse al programa:

Documento Oficial con fotografía expedido por autoridad federal, estatal o municipal

CURP

Comprobante de domicilio

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, mediante el que se acredite ser la persona jefa del hogar, formato que será proporcionado por la Instancia Operativa

Acta de nacimiento y CURP de al menos una de los hijos de hasta 17 años

¿Cuáles son los beneficios del programa “Inclusión para Mujeres Jefas de Familia”?

A las beneficiarias del programa “Inclusión para Mujeres Jefas de Familia” se les entrega un apoyo económico mensual de 2 mil pesos, además de actividades de inclusión que contribuyen a favorecer la autonomía económica de las mujeres jefas de familia.

También se ofrecen cuatro viajes gratuitos en el transporte público en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

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