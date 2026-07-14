“Corcholatas” de Morena impulsan reforma en Nuevo León que limitaría aspiraciones presidenciales de gobernadores

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En 2023 Samuel García pidió licencia para dejar el cargo. Foto: Cuartoscuro

Las llamadas “corcholatas” de Morena que buscan la candidatura al Gobierno de Nuevo León presentaron una iniciativa para impedir que un gobernador solicite licencia con el fin de competir por la Presidencia de la República. La propuesta surge en medio del proceso interno del partido rumbo a la elección estatal de 2027 y retoma el debate que dejó la licencia solicitada por el actual gobernador, Samuel García, en 2023.

De acuerdo con sus promotores, la reforma busca garantizar que quienes sean electos para encabezar el Poder Ejecutivo estatal concluyan el mandato para el que fueron elegidos y evitar que el cargo sea utilizado como plataforma para aspiraciones presidenciales.

Morenistas proponen impedir licencias para buscar la Presidencia

La iniciativa fue impulsada por el senador con licencia Waldo Fernández, quien, junto con otros aspirantes de Morena a la gubernatura, planteó modificar los artículos 96 y 123 de la Constitución de Nuevo León.

El documento fue entregado en la Oficialía de Partes del Congreso local y ahora corresponderá a los diputados analizar y, en su caso, aprobar la propuesta.

Según explicó Fernández, el objetivo es establecer una prohibición para que los gobernadores no puedan separarse del cargo con la intención de competir por la Presidencia de la República.

“Es una prohibición expresa para el Congreso del Estado. Como ustedes saben, en los últimos dos sexenios hemos tenido dos casos de dos gobernadores que han tratado de irse a una aventura presidencial y eso ha socavado el buen gobierno y el buen orden del estado de Nuevo León”, afirmó Waldo Fernández.

Las “corcholatas” de Morena respaldan la propuesta

Fernández también llamó al resto de los aspirantes de Morena en Nuevo León a respaldar la iniciativa mediante la firma de un compromiso público, al considerar que la ciudadanía vota por un proyecto de gobierno de seis años y no por una administración que pueda interrumpirse por aspiraciones políticas.

El documento fue firmado por:

Clara Luz Flores

Andrés Mijes

Tatiana Clouthier

Felipe de Jesús Cantú

Durante la presentación, Clara Luz Flores, diputada federal con licencia, aseguró que la propuesta busca respetar el mandato otorgado por los ciudadanos en las urnas.

“Es refrendar lo que los nuevoleoneses eligen el día de la elección constitucional; eligen a una gobernadora o gobernador por seis años, no eligen a una persona que se distraiga a los dos años para querer competir por otros puestos”, señaló.

La propuesta revive el caso de Samuel García

La iniciativa revive el debate generado por la licencia que solicitó Samuel García en 2023 para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Ese episodio derivó en una crisis política y jurídica por la designación del gobernador interino y concluyó con el regreso de García al cargo antes de iniciar formalmente su campaña presidencial.

En Nuevo León existen dos antecedentes de gobernadores que buscaron la Presidencia de la República. En 2018, Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco”, pidió licencia para competir como candidato independiente, aunque no obtuvo el triunfo. Posteriormente, Samuel García consiguió que el Congreso local aprobara su licencia para participar en el proceso presidencial de 2024, pero desistió de su aspiración antes de que surtiera efecto y regresó a concluir su mandato.

La propuesta fue presentada mientras Morena avanza en su proceso interno para definir a su eventual candidato o candidata a la gubernatura de Nuevo León en 2027, contienda en la que participan siete aspirantes entre mujeres y hombres.

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