Se desploma avioneta en Pesquería, Nuevo león; hay 3 lesionados

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Se desploma avioneta en Pesquería. Foto: Missael Dávila

Una avioneta que había despegado de Piedras Negras, Coahuila, se desplomó la tarde de este lunes en el municipio de Pesquería, Nuevo León, dejando como saldo tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

El accidente ocurrió en un terreno cercano a la carretera Miguel Alemán y el Libramiento Noreste, a la altura del río Zacatequitas, en una zona ejidal hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil del Estado, del municipio, Bomberos, militares y paramédicos para atender la emergencia.

Aeronave presentó una falla mecánica

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave presentó una aparente falla mecánica poco después del despegue, lo que obligó al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la avioneta terminó impactándose contra el suelo y quedó con severos daños. Las causas del accidente serán determinadas por las autoridades aeronáuticas.

Los tres ocupantes fueron rescatados por cuerpos de auxilio. El piloto quedó prensado entre los restos de la aeronave, por lo que fue necesario realizar maniobras especializadas para liberarlo antes de ser trasladado a un hospital. Los otros dos tripulantes también fueron llevados a recibir atención médica con diversas lesiones.

Inicia investigación por desplome de avioneta

“Estamos hablando de una avioneta tipo Cessna con 3 tripulantes, muy aparatoso porque ocurre a un lado de un río, son dos hombres y una mujer, el piloto y su copiloto, afortunadamente son tres personas con lesiones leves, pero como protocolo fueron trasladados por dos ambulancias hacia un Hospital de la localidad, el Doctors Hospital. Insisto, son golpes leves, vamos a descartar cualquier golpe o lesión posterior”, indicó Erik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil del Estado de Nuevo León.

La zona permaneció acordonada mientras personal de rescate y autoridades federales realizaban las labores correspondientes y comenzaban las investigaciones para esclarecer las causas del desplome.

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