Atropelló a su esposa y lo hizo pasar como un accidente: revelan video del crimen en Santa Catarina

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Detención de José Antonio “N”. Foto: FGJE Nuevo León

Un sujeto en Santa Catarina atropelló a su esposa e intentó ocultar su crimen haciéndolo pasar por un accidente. La Fiscalía General de Justicia del Estado Nuevo León descubrió el engaño y lo arrestó. Aunque la noticia de la detención se dio a conocer la semana pasada, el video incriminatorio se difundió en redes sociales recientemente.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

🚨😱 ¡Quiso hacer pasar un feminicidio como accidente!



José Antonio "N" fue detenido por presuntamente arrollar de forma intencional a su pareja en Santa Catarina. Tras intentar hacer creer que las lesiones fueron por una caída, las investigaciones de la Fiscalía revelaron la vd pic.twitter.com/qBhg8auvHk — noticias al dia (@NoAldinuevoleon) June 25, 2026

José Antonio “N” atropelló a su esposa e intentó hacerlo pasar por un accidente

El pasado 6 de junio, José Antonio “N” atropelló deliberadamente a su esposa en el estacionamiento de un complejo departamental ubicado en la colonia La Banda, en Santa Catarina. El agresor llevó a la víctima gravemente herida a un hospital en San Pedro; al explicar las lesiones le dijo a los doctores que ella se había caído de las escaleras accidentalemnte.

Al realizar los análisis, los médicos detectaron que las lesiones no correspondían a una caída, por lo que alertaron a las autoridades de Nuevo León. La Fiscalía Especializada en Feminicidios abrió una carpeta de investigación; a través de varias entrevistas detectó que en la pareja ya había antecedentes de violencia de género, también realizó un cateo en el lugar donde la víctima fue lesionada.

Debido a la gravedad de las heridas, la pareja de José Antonio “N” falleció el pasado 17 de junio. Tres días después, la Fiscalía de Nuevo León emitió un comunicado en el que informó sobre la detención del agresor.

Difunden video del momento en que sujeto atropella a su esposa

Ha pasado una semana desde que aprehendieron a José Antonio “N” y en redes sociales circula el video del crimen cometido el 6 de junio. Las imágenes muestran a la esposa de pie, parada en frente del vehículo, y el conductor acelera para atropellarla.

Unos pocos metros más adelante el coche se detiene y el agresor desciende, para verificar la condición en que se encuentra la mujer que acaba de atropellar y procede a subirla al vehículo

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