Avanza petición de desafuero contra Samuel García en Nuevo León

La Diputación Permanente del Congreso de Nuevo León dio entrada a la solicitud de juicio político promovida por integrantes de Morena en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, a quien señalan por presuntos actos de corrupción relacionados con una posible triangulación de recursos públicos hacia despachos jurídicos presuntamente vinculados con su entorno familiar.

La petición fue presentada luego de que dirigentes y legisladores morenistas acusaran al mandatario estatal de permitir esquemas de tringulación de bienes económicos relacionados con el gobernador. El procedimiento legislativo comenzó a tomar forma tras la recepción formal de la solicitud por parte del Poder Legislativo local.

#Noticias Avanza en Congreso solicitud de juicio político contra Gobernador de NL



El Congreso de Nuevo León comenzó hoy a revisar la petición de juicio político contra el Gobernador Samuel García.



La Diputación Permanente aceptó el documento, después de que la dirigente de… pic.twitter.com/3okgkRY9mM — HuGo Aranda Tamayo (@arandatamayo_) June 10, 2026

¿De qué acusan a Samuel García?

De acuerdo con la información presentada por Morena, existen señalamientos sobre una presunta triangulación de recursos públicos, en la que empresas contratistas del Gobierno estatal habrían realizado transferencias a despachos jurídicos supuestamente vinculados al titular del Ejecutivo local.

Los promoventes argumentaron que los recursos señalados corresponden a dinero público que debió destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, seguridad, movilidad e infraestructura.

🔴Morena Nuevo León presentó una denuncia formal ante la FGR por presunto peculado y triangulación de recursos públicos relacionados con el gobierno estatal encabezado por Samuel García.



La dirigencia estatal señaló posibles transferencias millonarias a empresas presuntamente… pic.twitter.com/ztj6BmE3M0 — Azucena Uresti (@azucenau) May 26, 2026

“Nadie puede estar por encima de la ley. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y las autoridades tienen la obligación de investigar a fondo estos hechos y deslindar responsabilidades”, señalaron los representantes de Morena al presentar la solicitud.

Asimismo, afirmaron que “la corrupción no puede normalizarse ni quedar impune”.

¿Quiénes promovieron la solicitud de juicio político?

La solicitud fue presentada en calidad de ciudadana por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, acompañada por diversos perfiles del partido.

Entre quienes respaldaron la petición se encuentran:

Andrés Mijes , alcalde con licencia de Escobedo.

, alcalde con licencia de Escobedo. Tatiana Clouthier , senadora con licencia.

, senadora con licencia. Judith Díaz, senadora de Morena.

Morena había anunciado desde el 8 de junio su intención de impulsar el procedimiento contra el mandatario estatal, mientras que el análisis del caso fue programado para ser atendido por el Congreso local el 12 de junio de 2026.

¿De dónde nace el conflicto entre Morena y Samuel García?

El enfrentamiento político entre Morena y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se intensificó el pasado 26 de mayo de 2026, cuando la dirigencia estatal del partido presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el mandatario y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción y una posible triangulación de recursos públicos.

De acuerdo con líderes morenistas, la denuncia también contempla posibles conflictos de interés y promoción personalizada, luego de que investigaciones periodísticas señalaran presuntos movimientos financieros relacionados con el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de familiares del gobernador.

🔴Morena en Nuevo León presentará este martes una denuncia ante la FGR por presunta triangulación financiera, conflictos de interés y promoción personalizada del gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez. pic.twitter.com/6uF141014m — Azucena Uresti (@azucenau) May 25, 2026

Desde entonces, la confrontación escaló del terreno político al ámbito legal, derivando en la presentación de la solicitud de juicio político que actualmente analiza el Congreso de Nuevo León. Mientras Morena exige que se deslinden responsabilidades, hasta el momento las autoridades competentes no han emitido una resolución definitiva sobre las acusaciones presentadas contra el mandatario estatal.

Congreso recibe más documentación relacionada con el caso

Además de admitir la solicitud de juicio político, el Congreso de Nuevo León informó que recibió numerosos oficios provenientes de diversas dependencias estatales, los cuales responden a requerimientos previos realizados por la comisión correspondiente sobre documentación y procedimientos vinculados con los juicios políticos en curso.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia notificó la existencia de diversas controversias de inconstitucionalidad relacionadas con el caso.

A su vez, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) remitió información solicitada, mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó sobre el trámite de denuncias vinculadas al procedimiento.

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) envió 15 expedientes relacionados con procedimientos y recursos especiales sancionadores en los que aparece involucrado el gobernador de Nuevo León.

Hoy en #NL decidimos dar un paso y poner una solicitud de juicio poĺítico vs Samuel García por posible triangulación de recursos del gobierno a despacho del gober.

Veremos que investigan y si entra el gol…. pic.twitter.com/SE0NHdkd4A — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) June 8, 2026

¿Qué sigue en el proceso contra Samuel García?

Con la admisión de la solicitud, el Congreso local deberá analizar la procedencia del juicio político y determinar si existen irregularidades en bienes económicos como se le juzga al gobernador, al contar con la suficiente evidencia podría dar un paso más allá en el proceso legal.

El análisis legislativo se desarrollará paralelamente a otros expedientes y recursos que involucran al mandatario, mientras Morena insiste en que se investiguen a fondo los señalamientos por presunta corrupción y triangulación de recursos, corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades que ameriten avanzar hacia una eventual sanción política o administrativa.

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