Descuentos del 50% o más para deudores del agua en Nuevo León: requisitos y quiénes lo pueden recibir
El Gobierno de Nuevo León puso en marcha el programa “¡Liquida Ahorra!” que ofrece descuentos del 50% o más para los deudores del agua. A continuación te decimos los requisitos para obtener este beneficio.
De acuerdo con las autoridades, el objetivo del programa es ayudar a los usuarios que han tenido dificultades para ponerse al día en el pago de sus recibos del servicio. Esta oferta se realizará por única ocasión, por lo que se recomienda aprovecharla
Requisitos para recibir el descuento en adeudos del agua en Nuevo León
El programa “¡Liquida Ahorra!” ofrece grandes descuentos de más del 50% con pagos únicos para aquellos que han acumulado intereses y recargos, ocasionando una deuda muy difícil de pagar.
Los únicos requisitos para recibir el descuento son deber más de 4 meses del agua, además de tener un adeudo mínimo de 500 pesos y máximo de 50 mil pesos.
¿Cómo obtener el descuento en Nuevo León?
- Realizar el pago único en cualquiera de las oficinas comerciales
- Actualizar datos de contacto
- Pagar un cargo por reconexión de 509 pesos (se incluirá en el siguiente recibo).
¿De cuánto son los descuentos para deudores del agua?
Los descuentos para deudores del agua en Nuevo León dependen del monto del adeudo y se saldan en un solo pago. Por ejemplo, una persona que deba hasta mil pesos deberá realizar un solo pago de 251 pesos.
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