Sin cierres viales por obras de Líneas 4 y 6 del Metro: así operará Monterrey durante el Mundial

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Obras en Monterrey por el Mundial. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León y el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey anunciaron que durante el Mundial no habrá cierres viales por las obras de las Líneas 4 y 6, esto para garantizar mejor movilidad durante el evento deportivo.

No habrá cierres viales por obras de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey durante el Mundial

Mediante un comunicado, las autoridades de Nuevo León informaron que no se realizarán cierres viales por la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey durante el periodo en que se disputen los partidos del Mundial en el Estadio de Monterrey, además de las actividades del Fan Fest en el Parque Fundidora.

El objetivo es mejorar la movilidad de todos los aficionados que estarán en la ciudad para disfrutar del Mundial, además de asegurar una experiencia ordenada y segura tanto para la gente local como para los visitantes.

“Las labores se desarrollarán bajo estrictos protocolos de seguridad y planeación operativa para evitar afectaciones a la circulación y garantizar la protección de trabajadores, automovilistas y peatones”, se lee en el comunicado del Gobierno de Nuevo León

Esta decisión no afectará la construcción de las nuevas Líneas del Metrorrey, ya que, según las autoridades, las obras se realizarán de acuerdo con el calendario previamente previsto.

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