¿Qué es el “modo party” por el que criticaron a Samuel García?

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Samuel García activará el “modo party” durante un mes. Foto Cuartoscuro

Samuel García ha sido duramente criticado en redes sociales al declarar que activará el “modo party” y se olvidará de sus obligaciones como gobernador de Nuevo León durante el mes que dura el torneo global de balompié.

Samuel García activará el “modo party” por un mes

Durante un evento público realizado el fin de semana, Samuel García compartió unas cuantas palabras para promover el Mundial, que comienza esta misma semana y del cual Monterrey es una de las sedes.

En su mensaje invitó a todo mundo a sumarse a los festejos en la ciudad y mencionó que durante un mes activará el “modo party”, pero sus declaraciones no fueron tomadas como él esperaba, ya que muchos lo interpretaron como un pretexto para olvidarse de sus obligaciones como gobernador

“Disfruten, no todo es jalar. A partir de hoy en la noche yo me pongo en ‘modo party’; ya no quiero broncas, compadre; ya en julio me vuelven las broncas. Ahorita es ‘modo party’, botas, sombrero y no voy a contestar el celular, para que sepan. Si hay algún tema, le hablan a Evencio (Hernández, secretario particular del gobernador); yo voy a estar en la fiesta”, declaró Samuel García.

Critican a Samuel García por su “modo party”

Usuarios de redes sociales criticaron duramente a Samuel García por su “modo party”, ya que consideran que es de un “cinismo desmedido” anunciar que no trabajará por un mes para disfrutar de una competencia deportiva.

Muchas personas le recordaron todas las obras que están a medias en la ciudad de Monterrey y aseguraron que hay promesas incumplidas durante todos los años de su gobierno; además, criticaron sus constantes viajes al extranjero para negociar nuevas inversiones en Nuevo León.

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