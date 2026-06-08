Esconden la pobreza de Nuevo León por el Mundial

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Foto: Missael Dávila

El Gobierno de Nuevo León a cargo de Samuel García cubrió con una barda y publicidad los tejabanes y casas humildes, que podrían darle un mal aspecto a la ciudad de Monterrey durante el Mundial.

Los trabajos para ocultar las viviendas se centran en las avenidas Constitución y Morones Prieto, vías principales de acceso a la ciudad y al aeropuerto.

En la Colonia Caracoles, a doña Mary, una barda le habría servido más que la publicidad.

“Me da tristeza porque él, como es de dinero, se avergüenza de nosotros los pobres, eso es, que no diga otra cosa; porque van a pasar los jugadores y no quiere que vea esto así. Me da tristeza, no me da coraje, porque Dios así nos hizo pobres”, Mary, habitante de la Colonia Caracoles.

A otros, el gobierno estatal les hizo promesas para que los dejaran instalar los soportes de la publicidad directamente en el techo de su casa, pero estas no se cumplieron.

“A mí me prometieron que me iban a poner unos bolardos ahí como seguridad, porque les dije, esas lonas se pueden caer, provocar accidentes. Ya llevan 3 semanas y nada. “Acá me dijeron que se veía muy feo, me dijeron que me iban a impermeabilizar para que se viera bonito y ya no han venido; les sigo hablando y ya no me contestan”, Juan Alberto, habitante de la Colonia San Rafael.

La barda en algunas zonas llega a cubrir hasta 600 metros de casas.

Los trabajos comenzaron la semana pasada, pero para este lunes 8 de junio, las obras parecen haber sido abandonadas.

Hay tramos de barda inconclusos y materiales en el piso, así como muchos vecinos inconformes ante las acciones del gobierno.

En medio de todo, el gobernador del estado prometió cerveza y carne asada gratis en el Fan Fest durante una cabalgata donde también fue cuestionado el uso de caballos, pues se evidenció que algunos de ellos se desvanecieron por las altas temperaturas durante el evento del gobierno estatal.

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