Busca Nuevo León otros espacios para el Fan Fest tras portazo en Parque Fundidora

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Buscan otros espacios para el Fan Fest en Nuevo León. Foto: Missael Dávila.

La estrategia del Gobierno de Nuevo León para controlar las multitudes durante el Mundial volvió a quedar bajo cuestionamiento, luego de que el Fan Fest instalado en Parque Fundidora fuera rebasado por la cantidad de asistentes. Ahora, las autoridades estatales evalúan habilitar nuevas sedes alternas, buscando reducir la alta afluencia, aunque no se han anunciado ubicaciones exactas para los espacios extra.

Los accesos han registrado llenos totales, superando hasta 150 mil asistentes diarios, incluso después de que se habilitó El Parque del Agua y la Macroplaza en el centro de Monterrey.

El recinto oficial en Parque Fundidora alcanzó su capacidad máxima durante la transmisión del encuentro entre México y Ecuador, pero cientos de personas continuaron llegando a los accesos.

Ante el cierre de puertas, grupos de aficionados derribaron rejas, rompieron cadenas y lograron ingresar por la fuerza, mientras elementos de seguridad intentaban contener la situación.

Los momentos de tensión quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde también se observan empujones, carreras y aglomeraciones en distintos puntos del parque.

Como parte del operativo, las autoridades suspendieron temporalmente el ascenso y descenso de pasajeros en la estación Y Griega de la Línea 1 del Metro para disminuir la concentración de personas en la zona, mientras Fuerza Civil y personal de seguridad reforzaban la vigilancia.

Aunque las autoridades de Nuevo León informaron que la situación fue controlada y no reportaron personas lesionadas ni detenidas, el episodio reavivó las críticas hacia la organización del Fan Fest y la capacidad del estado para manejar concentraciones masivas, a menos de una semana de que el gobernador Samuel García presumiera que la entidad estaba lista para recibir eventos de talla mundial.

Los hechos también alimentaron los cuestionamientos sobre la planeación de los operativos de movilidad y seguridad para el resto de las actividades del Mundial, particularmente aquellas que se desarrollarán en Parque Fundidora, considerado el principal punto de reunión para los aficionados durante la justa deportiva.

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