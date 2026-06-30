Aparece enorme grieta de más de 200 metros en Galeana, Nuevo León

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Apareció una grieta en Galeana. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

A través de redes sociales denunciaron la aparición de una grieta de 200 metros en el municipio de Galeana, Nuevo León. Los habitantes de la comunidad del ejido de El Potosí piden la intervención de las autoridades para descartar riesgos ante la presencia de este fenómeno.

#ULTIMAHORA

Reportan una mega grieta en Galeana #NuevoLeon cerca del Potosí, aproximadamente de 200 mts de largo y una profundidad no determinada.



Hace apenas 2 días en Arteaga Coahuila se reportó una situación similar. pic.twitter.com/6XG3Z6OHCf — Nelson Valdez (@nelvaldez) June 27, 2026

Aparece grieta de 200 metros en Galeana, Nuevo León

De acuerdo con la información que compartieron medios locales, durante el fin de semana, habitantes de El Potosí, en Galeana, documentaron la aparición de una enorme grieta de aproximadamente 200 metros de longitud. Hasta el momento se desconocen las causas que generaron este fenómeno.

Pobladores mencionan que la grieta apareció en la zona donde hace 40 años había un lago que se secó y se sospecha que su presencia estaría relacionada con la desaparición del lago.

También se especula sobre su relación con la falla de Santo Domingo, que se ubica en el municipio de Galeana,. Expertos de la UNAM y la UAM han estudiado esta falla, la cual podría ocasionar fuertes sismos en Nuevo León, aunque hasta el momento no hay nada concreto; tampoco se ha determinado su relación con la grieta en Galeana.

Los reportes mencionan que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) realizará estudios en El Potosí para conocer más sobre la misteriosa grieta, por lo que de momento se le recomienda a la gente no caer en pánico hasta conocer si realmente existe un riesgo.

⚠️INVESTIGAN GRIETA EN EJIDO POTOSI EN GALEANA⚠️



Elementos de Protección Civil de Galeana, investigan la presencia de una grieta, en el Ejido Catarino Rodríguez, conocido como El Potosí…



El hallazgo fue dado a conocer por pobladores del sector, al Sur de Nuevo León…



Según el… pic.twitter.com/U5TbwqPn7D — Yadith Valdez (@yadithvaldez) June 29, 2026

Imágenes: sorprende enorme grieta de 200 metros en Arteaga, Coahuila

La semana pasada se compartieron imágenes para reportar la aparición de una enorme grieta en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila, presuntamente originada por las últimas lluvias que se han registrado en la entidad.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades coahuilenses, la grieta que apareció en el municipio de Arteaga, Coahuila mide aproximadamente 200 metros de longitud.

Además, según el personal de Protección Civil y Bomberos, la falla estaría relacionada con la saturación del terreno provocada por las últimas lluvias registradas en el estado.

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