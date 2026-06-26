Suspenden clases en Nuevo León por partido del Mundial entre Países Bajos y Marruecos

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Suspensión de clases en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

No habrá clases en escuelas de Nuevo León el próximo lunes 29 de junio por el partido del Mundial entre Países Bajos y Marruecos, que se disputará en el Estadio de Monterrey. Ese mismo día las dependencias de Gobierno trabajarán medio turno; además se les pide a las empresas que implementen ese día la modalidad de trabajo a distancia.

Suspenden clases en Nuevo León

El gobernadorSamuel García informó mediante un video en redes sociales que el próximo lunes se suspenden las actividades en todos los niveles educativos de Nuevo León, por el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos.

El decreto ya está publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que se confirma que el próximo lunes 29 de junio no habrá clases, tanto en escuelas públicas como privadas.

Recordemos que el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública marca que este viernes 26 de junio tampoco hay clases por actividades del Consejo Técnico Escolar, por lo que los niños de Nuevo León gozarán de un puente de 4 días.

A diferencia de la Ciudad de México, la suspensión de clases no aplicará el martes 30 de junio, día en que la Selección Mexicana buscará su pase a octavos de final en la cancha del Estadio Azteca.

Dependencias de gobierno no esenciales trabajarán media jornada

Las dependencias de Gobierno estatal también verán reducidas sus actividades por el partido del Mundial en Monterrey. De acuerdo con el gobernador, las actividades esenciales, como servicios de emergencia y Protección Civil, seguirán operando de manera habitual mientras que el resto de las dependencias tendrán una jornada reducida.

“Vamos a trabajar toda la mañana, y a la hora de la comida nos vamos a disfrutar del Mundial”, expresó Samuel García.

A las empresas se les invita a que apliquen un esquema híbrido, como “home office”, o le den la tarde libre a sus empleados para que vean del partido, aunque esto es opcional y queda a criterio del sector privado.

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