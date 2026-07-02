Localizan a Wendy Naomi, joven desaparecida en el Palacio Federal de Guadalupe, Nuevo León

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Wendy Naomi ya fue localizada. Foto: AEI Nuevo León

Fue localizada Wendy Naomi Martínez, la joven de 17 años que desapareció en el Palacio Federal del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, mientras su mamá realizaba un trámite.

¿Qué pasó con Wendy Naomi?

El pasado viernes 26 de junio Wendy Naomi acompañó a su madre al Palacio Federal para realizar un trámite relacionado con un beneficio o una tarjeta. La señora declaró ante medios que no tardó ni 30 minutos y cuando salió a la calle ya no estaba su hija.

Inmediatamente interpuso la denuncia por desaparición pero la ficha de búsqueda se publicó hasta el domingo 28. La madre comentó que Wendy toma medicamentos para tratar su padecimiento de depresión y ansiedad

Javier Flores Saldívar, titular de la Fiscalía de Nuevo León, informó en conferencia de prensa que la joven había interpuesto una denuncia previa por hostigamiento, aunque se desconoce si existe relación con este caso.

Wendy Naomi ya fue localizada

Este jueves, por la mañana, la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León informó que Wendy Naomi fue localizada, sin ofrecer más detalles al respecto.

De acuerdo con la información de medios locales la joven se encuentra a disposición de las autoridades, y sus familiares se encuentran realizando entrevistas con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y conocer más detalles sobre su desaparición.

Se espera que en las próximas horas salga más información oficial sobre el caso y se explique qué pasó con la menor durante los días que estuvo ausente.

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