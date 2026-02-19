De Wendy Guevara a Majo Aguilar; los mejores vestidos de Premio lo Nuestro 2026
La alfombra magenta de los Premios lo Nuestro 2026 ya arrancó este jueves desde Miami, en Estados Unidos, y donde celebridades como Wendy Guevara desfilaron por la gala.
Este año, Premio Lo Nuestro tiene 248 artistas nominados, en un total de 44 categorías. Además, Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía serán las conductoras para esta edición.
Majo Aguilar
Con un vestido blanco y un collar de diamantes, Majo Aguilar arribó a la gala que tiene lugar en el Kaseya Center.
Wendy Guevara en rosa intenso
Con un vestido rosa intenso en escote de corazón, la famosa desfilo por la alfombra magenta.
Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024
Stephany Abasali, segunda finalista del concurso de Miss Universo 2025, donde la mexicana Fátima Bosch resulto ganadora, deslumbró con un vestido negro con cortes abiertos.
Mariana Ochoa de verde
La cantante mexicana eligió un vestido de gala en color verde con pedrería.
Arcangel
El cantante llegó usando un look totalmente negro, se trató de un traje cruzado de cuello semi alto que combinó con unos lentes oscuros.
