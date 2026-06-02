Camión se incendia y alcanza fachada de tienda en Monterrey

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Cortocircuito desata fuego en camión frente a tienda en Monterrey. Foto: Getty

Un camión de carga de 3.5 toneladas se incendió mientras permanecía estacionado frente a una tienda de conveniencia en Monterrey, Nuevo León, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y daños materiales.

🔥 Un camión de 3.5 toneladas fue consumido por las llamas en el estacionamiento de un Oxxo por una presunta falla eléctrica del mismo ocasionara el siniestro de la colonia Victoria, en Monterrey.



Elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil Monterrey acudieron al lugar… pic.twitter.com/vOqmm8dTxQ — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) June 1, 2026

Fuego inició de forma repentina

De acuerdo con medios locales, el incidente se registró alrededor de las 11:02 horas en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Escobedo, en la colonia Del Prado.

De acuerdo con reportes, la unidad transportaba cartón y material de fibra óptica, lo que facilitó la propagación del fuego una vez iniciado el siniestro. Testigos señalaron que las llamas comenzaron de manera súbita, sorprendiendo a personas que se encontraban en la zona.

Presunta falla eléctrica habría provocado el incendio

De forma preliminar, autoridades indicaron que una falla mecánica o cortocircuito podría haber originado el incendio, luego de que el conductor detuviera la unidad en el estacionamiento del establecimiento.

El fuego consumió rápidamente parte del vehículo y la carga.

Bomberos controlan el siniestro

Elementos de emergencia acudieron tras recibir el reporte de un vehículo en llamas y realizaron labores de:

Controlar y sofocar el incendio

Evitar su propagación a otros vehículos o inmuebles

Asegurar la zona

No se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales considerables.

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