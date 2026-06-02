Camión se incendia y alcanza fachada de tienda en Monterrey
Un camión de carga de 3.5 toneladas se incendió mientras permanecía estacionado frente a una tienda de conveniencia en Monterrey, Nuevo León, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y daños materiales.
Fuego inició de forma repentina
De acuerdo con medios locales, el incidente se registró alrededor de las 11:02 horas en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Escobedo, en la colonia Del Prado.
De acuerdo con reportes, la unidad transportaba cartón y material de fibra óptica, lo que facilitó la propagación del fuego una vez iniciado el siniestro. Testigos señalaron que las llamas comenzaron de manera súbita, sorprendiendo a personas que se encontraban en la zona.
Presunta falla eléctrica habría provocado el incendio
De forma preliminar, autoridades indicaron que una falla mecánica o cortocircuito podría haber originado el incendio, luego de que el conductor detuviera la unidad en el estacionamiento del establecimiento.
El fuego consumió rápidamente parte del vehículo y la carga.
Bomberos controlan el siniestro
Elementos de emergencia acudieron tras recibir el reporte de un vehículo en llamas y realizaron labores de:
- Controlar y sofocar el incendio
- Evitar su propagación a otros vehículos o inmuebles
- Asegurar la zona
No se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales considerables.
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