Capital Bus en Monterrey, Nuevo León: ruta, destinos, precio y horarios

GENERANDO AUDIO...

Capital Bus tiene nueva ruta en Monterrey, Nuevo León. Foto: Capital Bus.

Se ha dado a conocer que habrá una nueva ruta de Capital Bus en Monterrey, en el estado de Nuevo León, y también se anunció cuáles serán sus destinos, el precio que tendrá el recorrido, así los días y horarios en que se ofrecerá servicio al público en general.

Llega Capital Bus a Monterrey, Nuevo León

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la empresa Capital Bus anunció que ya cuentan con una nueva ruta en Monterrey, Nuevo León, la cual conectará diferentes destinos de la capital de esta entidad.

De acuerdo con su publicación, la ruta comenzó a operar en territorio regio a partir del pasado viernes 12 de junio de 2026, por lo que las personas ya pueden tomar un recorrido.

“¡Ya estamos en Monterrey! Capital Bus llega a tierras regias para seguir conectando destinos, experiencias y personas con la comodidad, seguridad y calidad que nos caracteriza”, señalaron

Recorrido de Capital Bus en Monterrey, Nuevo León: ¿qué destinos tiene?

De acuerdo con Capital Bus, su nueva ruta en Nuevo León recorrerá diferentes destinos de Monterrey, pero también de otras ciudades del estado como San Pedro Garza García y Guadalupe a bordo de un servicio turístico Hop On/Hop Off.

Entre los principales destinos en donde hace parada este recorrido turístico, se encuentran los siguientes:

Parque Fundidora

Arena Monterrey

Museo MARCO

Palacio de Gobierno

Museo Metropolitano

Pabellón M

Plaza Fiesta San Agustín

Plaza Auriga San Pedro

Estadio BBVA

Parque del Agua

Según la empresa turística, quienes tomen el recorrido podrán subir y bajar en cualquiera de estas paradas, o disfrutar de vistas panorámicas desde sus autobuses de doble piso que cuentan con audioguía en español e inglés.

“Una forma cómoda, accesible y sustentable de explorar la ciudad a tu propio ritmo”, aseguran.

Horario y precio del recorrido de Capital Bus en Nuevo León

Los recorridos en el Capital Bus de Nuevo León se harán de lunes a domingo y tendrán una duración de dos horas, empezando desde la Parada de Parque Fundidora/Cintermex.

El brazalete de un día tiene los siguientes precios:

Adultos: 400 pesos

Niños: 220 pesos

Por último, tienes que saber que si haces tu pago de manera digital, debes llevar a cabo tu canje que te permitirá intercambiar tu reserva y/o boleto por un brazalete para que puedas subir y bajar ilimitadamente a los autobuses durante la validez de tu pase elegido.

Los pasos para hacer este canje son los siguientes:

Acercarte al módulo de Capital Bus

Presenta tu reserva y una identificación oficial

Recibirás tu brazalete

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.