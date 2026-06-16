Líder transportista de Nuevo León denuncia extorsión y “levantón” por parte de policías municipales

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Denuncian extorsión a transportistas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El líder sindical de la industria de la Construcción y la Transportación de Nuevo León, Jorge Gloria Ovalle, denunció haber sido “levantado” por policías municipales de Salinas Victoria, con el propósito de intimidarlo.

Lo anterior, luego de que, durante meses, operadores de tráileres han sido blanco de retenes policiales, donde acusan de ser extorsionados con multas y el retiro de sus unidades.

Líder transportista de Nuevo León denuncia hostigamiento y secuestro

Según dijo el comerciante a Uno TV, mientras circulaba por el municipio de Salinas Victoria fue abordado por oficiales y retenido en la demarcación municipal injustificadamente el pasado 25 de marzo y liberado tras 72 horas detenido.

“Fui levantado por el secretario de Seguridad Pública, por los policías municipales y por el secretario de Seguridad Pública; ya me esperaban dos policías con armas largas, me toman la foto y me tratan como un delincuente y lo suben a las redes sociales. No me dejaron hacer una llamada, no dejaron entrar a mis familiares, estuve ahí prácticamente secuestrado”, relató Jorge Gloria Ovalle.

Por lo anterior, el líder de los transportistas denunció al alcalde emecista de Salinas Victoria, Raúl Cantú, y al secretario de Seguridad Pública del municipio ante la Fiscalía General de Nuevo León por el delito de abuso de autoridad.

Líder sindical denuncia que el municipio ha detenido injustamente a transportistas

De acuerdo con Gloria, desde el mes de febrero, el municipio ha detenido al menos a 20 operadores y confiscado sus tráileres sin causa aparente, lo que ha dejado una pérdida de hasta 2 millones de pesos con pagos de multas y corralón.

Aseguró que se trata de una “cacería” que ocurre de día y de noche sobre las vías de acceso al municipio, a donde los choferes transportan materiales para la Constructora Ica, encargada del tramo del Tren de Pasajeros Saltillo – Monterrey – Nuevo Laredo, que cruzará la cabecera municipal.

“Es donde pasa, en Salinas Victoria, nosotros estamos trabajando muy tranquilos en otros municipios, sin problemas, pero tocamos el municipio de Salinas Victoria y somos agredidos y extorsionados por los policías municipales, nos quitan los camiones sin ninguna prueba, sin ninguna justificación y los depositan en el corralón pagando una multa de entre 40 y 60 mil pesos”, explicó el líder de transportistas.

En los documentos presentados a Uno TV, las multas y boletas del corralón que otorgan los policías a los choferes carecen de información sobre la falta cometida y respecto al porqué se aplica la sanción.

Hasta el día de hoy, los retenes continúan presentándose, según denunciaron los operadores a este medio de comunicación.

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