Regios se olvidan de la sequía; lluvias llenan presas de Nuevo León

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Hace apenas cuatro años, los nuevoleoneses hacían filas con cubetas para conseguir agua. Hoy, el panorama es completamente distinto. Las lluvias registradas en 2025 y lo que va del 2026 junto a las más recientes, permitieron una recuperación histórica de las principales presas de Nuevo León, al grado de que actualmente La Boca y Cerro Prieto se encuentran prácticamente llenas.

Los reportes más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señalan que la presa La Boca registra un almacenamiento superior al 96% de su capacidad, mientras que Cerro Prieto alcanza casi el 95%.

Por su parte, El Cuchillo, la presa más importante para el abastecimiento de la Zona Metropolitana de Monterrey, mantiene alrededor del 61% de llenado.

Aunque el porcentaje es menor, concentra más de 680 millones de metros cúbicos de agua, el mayor volumen almacenado en el estado.

Estas cifras contrastan con la crisis hídrica de 2022, cuando algunos embalses llegaron a niveles críticos y miles de familias enfrentaron cortes prolongados en el suministro de agua.

“Indudablemente tuvimos que esperar las precipitaciones, en el 2024 si no hubiera sido por el Huracán Alberto no hubiéramos salido de la crisis, pero ya teníamos un soporte tanto de personal como de infraestructura”. Luis Carlos Alatorre Cejudo, director Organismo de Cuenca Río Bravo de Conagua.

La recuperación ha sido tan significativa que para muchos ciudadanos la sequía parece haber quedado en el pasado, aunque son conscientes de que la abundancia actual no elimina riesgos futuros.

“Un contraste muy grande para mí que me tocó verla completamente seca, nos da mucha alegría. Lo que realmente debemos hacer es seguirla cuidando porque pues siento que si deja de llover unos dos o tres años, va a pasar lo mismo”. José Medina, visitante malecón Presa La Boca.

Uno de los temas que mantiene la preocupación entre autoridades y productores agrícolas es el manejo regional del recurso hídrico.



Durante los últimos meses, la presa El Cuchillo volvió a ser mencionada en las discusiones relacionadas con los compromisos de entrega de agua en el norte del país, derivados de acuerdos internacionales y necesidades de abastecimiento en otras regiones.



A pesar del escenario favorable, los especialistas insisten en que el reto ya no es únicamente almacenar agua, sino fortalecer la infraestructura de distribución.

“Actualmente la red tiene aproximadamente un 40% de agua no contabilizada, agua que se pierde tanto de las fuentes subterráneas como las superficiales, y que se pierden en la red por fugas o por tomas clandestinas. De cada 10 litros hay 4 litros que se pierden desde la presa, hasta que llega a las tomas domiciliarias de toda la población”. Luis Carlos Alatorre Cejudo, director Organismo de Cuenca Río Bravo de Conagua.

Por ahora, las imágenes de la sequía parecen lejanas con la presa La Boca prácticamente llena, Cerro Prieto cerca de su capacidad máxima y El Cuchillo como la principal reserva estratégica para millones de habitantes de Nuevo León.

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