Catean domicilios relacionados con el caso de Pamela Yajaira en Guadalupe, Nuevo León

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Uno de los cateos realizados en Nuevo León. Foto: FGJNL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un par de cateos en domicilios que estarían relacionados con el caso de Pamela Yajaira, la joven de 25 años que quemaron viva y falleció al poco tiempo.

Realizan par de cateos en Guadalupe, Nuevo León, como parte de las investigaciones del caso Pamela Yajaira

Ayer jueves por la noche la Fiscalía de Nuevo León informó a través de redes sociales sobre un par de cateos en viviendas ubicadas en el municipio de Guadalupe, esto como parte de las investigaciones para esclarecer el feminicidio de Pamela Yajaira.

Durante la tarde del jueves, las autoridades aseguraron una camioneta en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe, que, presuntamente, utilizaron los sujetos señalados como agresores de la joven fallecida.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el vehículo incautado sería propiedad del hijo del cantante Arnulfo Jr., aunque las autoridades no han confirmado esta información; tampoco el músico se ha pronunciado al respecto.

El primer cateo se realizó en un domicilio en la colonia Lomas de Tolteca, mismo lugar donde encontraron la camioneta. Trasciende que la casa sería propiedad de Arnulfo Jr.

Los agentes de la Fiscalía realizaron el segundo cateo en la colonia Rincón de Guadalupe. Hasta el momento no se ha compartido información actualizado sobre los dos operativos realizados en Guadalupe

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