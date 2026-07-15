Cronología del caso Pamela Yajaira, joven quemada viva en Nuevo León tras ser invitada a una fiesta

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Denuncian feminicidio en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En Nuevo León se exige justicia para Pamela Yajaira, una joven de 25 años que asistió a una fiesta con unas personas que conoció en Facebook, la rociaron con gasolina y la quemaron viva; días después falleció debido a la gravedad de sus heridas

Cronología del caso Pamela Yajaira

El pasado viernes 10 de julio Pamela Yajaira se reunió con un sujeto que conoció en redes sociales para ir a una fiesta en una quinta ubicada en el municipio de Juárez.

Durante la madrugada del sábado 11 de julio, el acompañante de Pamela y otro sujeto le rociaron gasolina y le prendieron fuego, provocandole quemaduras en el 80% de su cuerpo. Posteriormente la dejaron abandonada en una brecha de terracería.

Según los reportes, Pamela fue trasladada el sábado a un hospital en estado crítico, a pesar de su mala condición alcanzó a contar su testimonio. Horas más tarde falleció.

Domingo 12 de julio: Medios locales informaron sobre la detención de uno de los presuntos agresores. Elementos de la Fuerza Civil realizaron un operativo en la colonia Santa Isabel, en Juárez, y detuvieron a Óscar “N” mientras viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de una mujer identificada como Karina “N”.

Durante la detención tambíen se aseguraron bolsas con una sustancia parecida a la droga cristal y marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Finalmente, el lunes 13 de julio la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la joven de 25 años falleció a causa de quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo.

Familiares y activistas piden justicia para Pamela Yajaira

En estos días, familiares y amigos han despedido a Pamela Yajaira con mensajes llenos de cariño y tristeza en redes sociales. Por otra parte, colectivos feministas han alzado la voz y exigen que se aplique justicia y se castigue a los responsables.

Entre las personas que se han sumado a las protestas se encuentra Elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de una agresión con ácido en su rostro. “Espero que la Fiscalía de Nuevo León aprehenda a los responsables y un juez los sentencie como se debe: un brutal FEMINICIDIO”, publicó la activista en su cuenta de Twitter (ahora X).

Pamela Yajaira fue quemada viva con gasolina, los responsables son dos hombres.

Esto sucedió el 10 de julio de 2026 en Juárez, #NuevoLeón.



Ella desafortunadamente falleció 😔

🟣 #JusticiaParaYajaira



🔺 Espero que la @FiscaliaNL aprehenda a los responsables y un juez los… pic.twitter.com/qL0OXXtIPh — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) July 13, 2026

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