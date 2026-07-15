Cronología del caso Pamela Yajaira, joven quemada viva en Nuevo León tras ser invitada a una fiesta
En Nuevo León se exige justicia para Pamela Yajaira, una joven de 25 años que asistió a una fiesta con unas personas que conoció en Facebook, la rociaron con gasolina y la quemaron viva; días después falleció debido a la gravedad de sus heridas
Cronología del caso Pamela Yajaira
El pasado viernes 10 de julio Pamela Yajaira se reunió con un sujeto que conoció en redes sociales para ir a una fiesta en una quinta ubicada en el municipio de Juárez.
Durante la madrugada del sábado 11 de julio, el acompañante de Pamela y otro sujeto le rociaron gasolina y le prendieron fuego, provocandole quemaduras en el 80% de su cuerpo. Posteriormente la dejaron abandonada en una brecha de terracería.
Según los reportes, Pamela fue trasladada el sábado a un hospital en estado crítico, a pesar de su mala condición alcanzó a contar su testimonio. Horas más tarde falleció.
Domingo 12 de julio: Medios locales informaron sobre la detención de uno de los presuntos agresores. Elementos de la Fuerza Civil realizaron un operativo en la colonia Santa Isabel, en Juárez, y detuvieron a Óscar “N” mientras viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de una mujer identificada como Karina “N”.
Durante la detención tambíen se aseguraron bolsas con una sustancia parecida a la droga cristal y marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Finalmente, el lunes 13 de julio la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la joven de 25 años falleció a causa de quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo.
Familiares y activistas piden justicia para Pamela Yajaira
En estos días, familiares y amigos han despedido a Pamela Yajaira con mensajes llenos de cariño y tristeza en redes sociales. Por otra parte, colectivos feministas han alzado la voz y exigen que se aplique justicia y se castigue a los responsables.
Entre las personas que se han sumado a las protestas se encuentra Elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de una agresión con ácido en su rostro. “Espero que la Fiscalía de Nuevo León aprehenda a los responsables y un juez los sentencie como se debe: un brutal FEMINICIDIO”, publicó la activista en su cuenta de Twitter (ahora X).
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