Corte otorga suspensión a Samuel García; juicio seguirá, pero no será inhabilitado

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Samuel García, gobernador de Nuevo León. Foto: Missael Dávila

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión de amparo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para frenar su posible separación del cargo o habilitar al mandatario de Movimiento Ciudadano (MC).

El recurso fue avalado por la ministra Maria Estela Ríos, con lo que se prohibe a los diputados del Congreso Local, resolver el Juicio Político que se encuentra en curso por presuntos desvíos de recursos públicos.

La suspensión permite seguir adelante con el juicio, pero sin emitir una resolución final, en lo que la Corte analiza los argumentos de la Comisión Anticorrupción.

La ministra Ríos señaló que se buscó evitar un daño al desarrollo de la administración pública del Estado, por lo que no se debe afectar la continuidad del gobernador en el ejercicio de sus funciones.

Apenas la semana pasada, el gobernador habría recibido otra suspensión provisional contra el juicio político, por parte de la jueza de distrito, Tania Virginia Neri Rojas.

La misma jueza apareció como aspirante en los acordeones que el mismo gobierno del emecista entregó durante la temporada electoral del Poder Judicial.

El Congreso local podría impugnar la suspensión de amparo otorgado por la ministra a través de una reclamación al pleno de la Corte, pero sería poco probable, por el historial en contra de la discusión de una posible destitución de un gobernador.

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