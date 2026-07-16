¿Adiós al celular? Nuevo León analiza prohibirlos en las escuelas

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En Nuevo León quieren prohibir los celulares. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Secretaría de Educación de Nuevo León analiza prohibir el ingreso de estudiantes con teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a las escuelas, luego de los casos de presuntas amenazas registrados durante el ciclo escolar que acaba de concluir.

¿Por qué quieren prohibir los celulares en escuelas de Nuevo León?

Aunque la medida aún no está definida para el periodo 2026-2027, el secretario de Educación estatal, Juan Paura, explicó que el tema será analizado en mesas de trabajo para establecer una nueva normatividad derivada de la Ley de Educación.

“Es muy claro que lo que son nuestros protocolos de seguridad, el control que debemos de tener establecido al momento de permitir o no permitir el acceso a los alumnos con sus medios electrónicos, porque muchas de las veces propician que ese tipo de amenazas son fotografiadas por ellos mismos o difundidas dentro de los planteles escolares”, señaló en una rueda de prensa realizada en el Palacio de Gobierno.

El funcionario indicó que actualmente los protocolos de seguridad ya contemplan el control sobre el acceso de estudiantes con dispositivos electrónicos y que la nueva legislación establecerá con mayor claridad la forma en que deberán aplicarse estas medidas.

Sobre la posibilidad de implementar la restricción a partir del próximo ciclo escolar, Paura dijo que la decisión aún está en análisis y que durante los 160 días hábiles previstos se realizarán mesas de trabajo con especialistas para definir si se prohibirá o no el ingreso de celulares y otros medios electrónicos a las escuelas.

Finalmente, el titular de Educación reconoció que desconoce el número exacto de reportes de presuntas amenazas registrados durante el ciclo escolar anterior, aunque aseguró que ninguno derivó en consecuencias graves para los estudiantes.

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