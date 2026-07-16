Detienen en Monterrey a 6 “alucines” que transmitían arrancones a través de TikTok

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Detenidos por arrancones en Monterrey. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Policía de Monterrey detuvo a seis “alucines” que se dedicaban a grabar arrancones y transmitirlos a través de redes sociales. Durante la aprehensión, se decomisaron paquetes de droga y se les vincula con otros delitos viales.

Transmitían arrancones en TikTok y acabaron detenidos.



Seis “alucines” fueron detenidos luego de jugar arrancones mientras transmitían en vivo por TikTok.



La Policía de Monterrey les aseguró 15 dosis de cristal y una bolsa de marihuana. Además, ya son investigados por su… pic.twitter.com/Uoljhx85Lw — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) July 15, 2026

Caen en Monterrey 6 jóvenes que transmitían arrancones en TikTok

A través de redes sociales, la Policía de Monterrey informó sobre la detención de seis jóvenes “alucines” que realizaban transmisiones en vivo en TikTok sobre arrancones. La prensa local añade que la detención ocurrió en la colonia Leones, en el cruce de Gonzalitos y Leones.

En redes sociales se les conoce como “alucines” a las personas que aparentan un estatus social superior aunque no pertenezcan o presumen tener vínculos con el crimen organizado. En sus videos aparecen con replicas de prendas de marca y otros objetos de lujo. El término se popularizó por artistas de corridos tumbados como Peso Pluma y Luis R Conriquez.

De acuerdo con los reportes, los policías detectaron un numeroso grupo de personas reunidas en las calles; tras una inspección, se detectó que estaban realizando carreras de automóviles clandestinas.

Los detenidos estaban a bordo de dos vehículos, de las marchas Volkswagen y Audi. Durante la revisión, se encontraron 15 dosis de cristal y una bolsa de marihuana. También son investigados por su presunta relación en otros delitos viales.

Los detenidos han sido identificados como:

Christian “N”, 22 años,

Olegario “N”, 32 años

José “N”, 20 años

Juan “N”, 24 años

Melanie “N”, 22 años

Karianyelis “N”, 20 años

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