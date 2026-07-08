CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de García, Nuevo León; conoce la fecha y el horario

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Corte de luz en García, Nuevo León. Foto: Getty Images.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte programado de energía eléctrica en varias colonias del municipio de García, Nuevo León, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio. La suspensión está prevista para el jueves 9 de julio de 2026 y tendrá una duración de ocho horas.

¿Qué día y a qué hora será el corte de luz?

De acuerdo con el comunicado de la CFE, el suministro eléctrico será interrumpido el:

Fecha: jueves 9 de julio de 2026

jueves 9 de julio de 2026 Horario: de 10:00 a 18:00 horas

de Duración: ocho horas

La dependencia explicó que los trabajos se realizarán con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad tanto del personal como de la población.

Colonias de García que se quedarán sin luz

Las colonias donde habrá suspensión temporal del servicio son:

Cumbres Lux

Ferrara

Atera Residencial

Ayucca Residencial

Portal Buena Vista

Murano Residencial

Adara Residencial

Dominio Cumbres

¿Por qué la CFE suspenderá el servicio?

La CFE indicó que el corte forma parte de labores preventivas de mantenimiento a la infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer la red de distribución y mejorar la continuidad del suministro en esta zona de García.

Una vez concluidos los trabajos, el servicio de energía eléctrica será restablecido de manera normal.

¿Dónde reportar fallas o solicitar información?

La Comisión Federal de Electricidad recordó que, para cualquier reporte, duda o aclaración relacionada con el servicio, los usuarios pueden comunicarse al 071, su canal oficial de atención.

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