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Monterrey suspendió la obra del Puente de la Virgen. Foto: Especial

El Municipio de Monterrey suspendió los trabajos de construcción del Puente de la Virgen, una de las obras impulsadas por el gobernador Samuel García como parte de la infraestructura para el Mundial en Nuevo León.

Personal municipal colocó sellos de suspensión en el sitio, ubicado sobre el Río Santa Catarina, aunque hasta el momento no se han informado oficialmente las causas.

Inspectores de la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Inspección Urbana, Desarrollo Verde y Servicios Públicos realizaron diligencias administrativas en la obra. Tras la intervención, algunos trabajadores comenzaron a retirarse del lugar.

Suspenden obra del Puente de la Virgen en Nuevo León

La suspensión ocurre en medio de los desacuerdos que han marcado la relación entre el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el gobernador Samuel García. En los últimos meses, ambos gobiernos han mantenido diferencias por temas de movilidad, desarrollo urbano, seguridad y proyectos metropolitanos.

El Puente de la Virgen forma parte del paquete de infraestructura vinculado con la Línea 4 del Metro y el llamado Corredor FIFA, proyectos con los que se buscó mejorar la movilidad rumbo al Mundial.

De acuerdo con información estatal, la estructura conectará la estación ISSSTE Obispado con las avenidas Constitución y Morones Prieto, además de facilitar el traslado peatonal entre la zona del Obispado, la colonia Independencia y distintos puntos del centro de Monterrey.

Puente de la Virgen, una obra rodeada de polémica

El proyecto contempla un puente de aproximadamente 150 metros de longitud y cerca de 60 metros de altura, diseñado para cruzar el Río Santa Catarina sin colocar apoyos dentro del cauce.

Desde su anuncio, la obra ha generado cuestionamientos. Diversos reportes estiman que el contrato para su construcción ronda los 450 millones de pesos, mientras que el costo conjunto de los dos nuevos puentes peatonales proyectados sobre el río supera los 900 millones de pesos.

Especialistas del sector de la construcción también han cuestionado la relación entre el costo y los beneficios de estas obras.

No es la primera vez que proyectos estatales enfrentan obstáculos administrativos relacionados con permisos municipales ni que las intervenciones en el Río Santa Catarina generan diferencias entre autoridades y organizaciones civiles.

Infraestructura para el Mundial

La suspensión adquiere relevancia porque Nuevo León busca concluir diversas obras de movilidad. Hace unos días, el gobernador Samuel García supervisó los avances del Puente de la Virgen y lo presentó como una pieza estratégica para conectar a usuarios del Metro, peatones y visitantes durante los eventos internacionales que albergará la entidad.

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