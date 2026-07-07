Nuevo León promulga ley que permite a jóvenes de 28 años buscar la gubernatura y a los de 18 una alcaldía

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Jóvenes podrán participar en las próximas Elecciones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Nuevo León promulgó la reforma a la Constitución estatal que reduce la edad mínima para aspirar a diversos cargos de elección popular, dando entrada a la posibilidad de que un gobernador tenga 28 años y un alcalde 18.

Reducen edad para postularse a la gubernatura de Nuevo León

Con las modificaciones a los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución local, la edad mínima para competir por la gubernatura disminuye de 30 a 28 años, mientras que para las alcaldías, diputaciones locales, sindicaturas y regidurías se reduce de 21 a 18 años, siempre que los aspirantes cumplan con el resto de los requisitos constitucionales y legales.

Además, las modificaciones entrarían en vigor para las elecciones de 2027, pues fue publicada con 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral, programado para el 6 de octubre según las autoridades.

La reforma fue aprobada por el Congreso del Estado durante un periodo extraordinario, al considerar que la medida fortalece la participación de las juventudes en la vida pública y armoniza la legislación local con criterios que buscan ampliar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

La primera vuelta de esta reforma se avaló el año pasado, mientras que, apenas la semana pasada, en una segunda vuelta, se avaló por completo.

Aunque esto fue presentado como una ampliación de los derechos político-electorales de las juventudes, diversos actores políticos señalaron que su principal beneficiario inmediato fue el diputado Jesús Elizondo, quien hasta antes del cambio constitucional no cumplía con la edad mínima para aspirar a la gubernatura de Nuevo León y, tras la promulgación, quedó habilitado para participar en la contienda interna de Morena rumbo a 2027.

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