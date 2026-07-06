Al estilo japonés: aficionados recogen basura en la Macroplaza al terminar el México vs Inglaterra en Monterrey

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Aficionados de Monterrey al finalizar el partido. Fotos: Missael Dávila

Aficionados en Monterrey sorprendieron por su buen comportamiento al finalizar el partido de México vs Inglaterra; en lugar de irse de la Macroplaza dejando su basura tirada, algunos se quedaron a recoger, similar a lo que hacen los japoneses en los estadios.

¡Ponen el ejemplo! 👏🇲🇽 Aficionados recogieron basura al término del México-Inglaterra en la Macroplaza de Monterrey pic.twitter.com/m9sBXy4sQy — El Heraldo de México (@heraldodemexico) July 6, 2026

Aficionados en la Macroplaza recogen basura al terminar el partido entre México e Inglaterra

Si algo caracteriza a los japoneses en cada Mundial son sus buenos modales al finalizar los partidos. Cada 4 años se viralizan las imágenes de los aficionados cargando una bolsa mientras recogen la basura, sin importar si ellos la tiraron o no.

Este año Japón visitó Monterrey durante el torneo y al parecer le enseñó un par de cosas a los regiomontanos. Al finalizar el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran a personas en la Macroplaza recogiendo la basura.

La buena actitud de los aficionados llamó la atención y recibió aplausos de los internautas, quienes esperan que este tipo de detalles se repitan en otros partidos y se contagie a otras partes del país.

Tristeza y decepción marcan el cierre del Fan Fest Monterrey

La derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en la Copa del Mundo provocó un cierre marcado por la tristeza y la decepción en el Fan Fest instalado en Parque Fundidora, donde miles de aficionados siguieron el encuentro a través de las pantallas gigantes.

Al concluir el partido y confirmarse la eliminación del combinado nacional, el recinto comenzó a vaciarse rápidamente. En menos de una hora, gran parte de los asistentes había abandonado el lugar, muchos de ellos cabizbajos y en silencio, reflejando el desencanto por el resultado que puso fin al sueño mundialista.

Gracias a la instalación de 21 pantallas por parte del gobierno del Estado, y otras más en los municipios metropolitanos, para evitar que se congstionara el evento oficial de la FIFA, no se registraron aglomeraciones, ni incidencias como durante el encuentro contra Ecuador.

Pese a la gran concentración de personas, las autoridades y organizadores reportaron saldo blanco al término de la jornada. Solo se reportó una persona que presentó síntomas relacionados con un golpe de calor al interior de Parque Fundidora.

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