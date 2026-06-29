Cierres viales en Monterrey por el partido del Mundial entre Países Bajos y Marruecos

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Mundial en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Este lunes la ciudad de Monterrey será sede del partido del Mundial entre Países Bajos y Marruecos. Debido al desarrollo del encuentro, se realizarán diversos cortes viales para facilitar el traslado de los aficionados que acudirán al estadio, por lo que se le pide a los automovilistas que circulan por la zona que tomen precauciones.

Cierres viales en Monterrey por el partido entre Países Bajos y Marruecos

Para facilitar el acceso al Estadio Monterrey, se realizarán cierres viales en las calles aledañas al inmueble. Los cierres comenzarán este lunes a las 7 de la mañana y terminarán 4 horas después de que finalice el partido del Mundial, es decir, alrededor de la 1 de la mañana del martes.

Las calles con cierres viales durante el partido entre Países Bajos y Marruecos son:

Benito Juárez y Azteca

5 de Mayo y Las Torres

Tolteca y Las Torres

Tolteca y Pablo Livas

Eloy Cavazos y Pablo Livas

Cierres y accesos en las colonias aledañas al Estadio Monterrey

Colonia Alameda de la Hacienda

Foto: @municipiodegpe

Colonia Tolteca

Foto: @municipiodegpe

Colonia La Hacienda

Foto: @municipiodegpe

Colonia La Quinta

Foto: @municipiodegpe

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