Cierres viales en Monterrey por el partido del Mundial entre Países Bajos y Marruecos
Este lunes la ciudad de Monterrey será sede del partido del Mundial entre Países Bajos y Marruecos. Debido al desarrollo del encuentro, se realizarán diversos cortes viales para facilitar el traslado de los aficionados que acudirán al estadio, por lo que se le pide a los automovilistas que circulan por la zona que tomen precauciones.
Cierres viales en Monterrey por el partido entre Países Bajos y Marruecos
Para facilitar el acceso al Estadio Monterrey, se realizarán cierres viales en las calles aledañas al inmueble. Los cierres comenzarán este lunes a las 7 de la mañana y terminarán 4 horas después de que finalice el partido del Mundial, es decir, alrededor de la 1 de la mañana del martes.
Las calles con cierres viales durante el partido entre Países Bajos y Marruecos son:
- Benito Juárez y Azteca
- 5 de Mayo y Las Torres
- Tolteca y Las Torres
- Tolteca y Pablo Livas
- Eloy Cavazos y Pablo Livas
Cierres y accesos en las colonias aledañas al Estadio Monterrey
Colonia Alameda de la Hacienda
Colonia Tolteca
Colonia La Hacienda
Colonia La Quinta
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