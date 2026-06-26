Juicio político contra Samuel García: Congreso pide información a dependencias sobre presunta triangulación de recursos

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Proceso en contra del gobernador Samuel García. Foto: Missael Dávila

Avanzando con el juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el Congreso del Estado pidió a 69 dependencias, entre locales, estatales y nacionales, y 12 empresas proveedoras como comercializadoras, de construcción y de comunicaciones, transparentar información relacionada con la presunta triangulación de recursos públicos a empresas privadas.

Continúa juicio contra el gobernador Samuel García

La Comisión Anticorrupción solicitó a las empresas remitir por medio de oficios, evidencia de pagos, transacciones y comprobantes de prestaciones de servicios realizadas con las dependencias que podrían verse involucradas en una presunta operación fraudulenta, abriendo así la etapa de investigación del proceso.

“En la práctica de diligencias e investigaciones necesarias, aprueba solicitar mediante oficios suscritos por la presidenta de la Comisión y diligenciados por la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Nuevo León, al menos a las siguientes instancias y dependencias del gobierno copia certificada de la siguiente información relativa al expediente de mérito: la documentación que acredite la existencia de contratos de prestación de servicios celebrados, ya sea directamente por la autoridad o a través de interpósita persona física y moral con dichas empresas”

Durante la sesión donde se dio a conocer el dictamen, la diputada presidenta de la Comisión, Armida Serrato Flores, indicó que las autoridades señaladas contarán con un término de seis días hábiles para entregar los documentos.

Samuel García pide que se suspenda el proceso en su contra

Además, que lasolicitud del gobernador para que se suspenda el procedimiento en su contra, señalado en el texto que entregó al Congreso como parte de su comparecencia, se resolverá en el momento procesal oportuno.

Así mismo, reveló que en su escrito, el gobernador aseguró que una vez que los fondos son transferidos a una empresa, los recursos son de carácter privados, por lo que se estaría vulnerando la privacidad de las mismas.

“Al menos de la lectura que yo les acabo de dar y que pueden tener acceso al mismo documento ya en su versión pública, él está aceptando que hubo por parte de esas empresas, una transferencia de recursos públicos a despachos legales porque así lo señala el, entonces prácticamente para mí es una afirmación de que existieron esas transferencias de recursos, habría que ver ahora en qué montos y en qué fechas también de acuerdo a lo que nos informe el SAT respecto a las transferencias que se le están solicitando”, dijo Armida Serrato

La diputada Sandra Pamanes, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la solicitud de información se trata de un exceso y que no se ha respetado el debido proceso de un juicio político.

Por su parte, la diputada panista, Claudia Caballero, reveló que esta última semana recibió amenazas, junto a familiares y su equipo de trabajo, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto intimidantes, asegurando que no se trata de una coincidencia que ocurran mientras avanza el Juicio Político contra el gobernador.

“Los mensajes no se los voy a mostrar porque ya forman parte de una carpeta de investigación, pero van en contra de mi familia, y en contra de mi persona, en contra de mis hijos en particular”, dijo la legisladora panista, quien terminando la sesión, acudió a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

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