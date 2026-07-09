Cuidado con WhatsApp: alertan por fraude con supuestas multas vehiculares en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Alertan por fraudes vía WhatsApp. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) alertó a la población por un nuevo tipo de fraude vía WhatsApp sobre falsos cobros de multas vehiculares; las autoridades le recuerdan a la población que no se realizan cobros a través de esa vía.

Alertan por fraude en WhatsApp sobre presuntas multas

En días recientes se han detectado múltiples mensajes fraudulentos enviados por WhatsApp que exigen el pago de adeudos o multas vehiculares; esto se trata de una estafa y se le pide a la gente que ignore estos mensajes.

Los mensajes mencionan que se ha registrado una infracción de tránsito en el vehículo de la posible víctima y se incluye una liga para que revise la presunta multa. A la población se le recuerda que el ICVNL no contacta a nadie vía WhatsApp, Telegram o telefónica para solicitar cualquier tipo de pago.

Estas son las recomendaciones de las autoridades para evitar caer en el fraude:

No responder estos mensajes

No compartir datos personales o bancarios

No ingresar a enlaces sospechosos

Verificar cualquier trámite únicamente a través de los canales oficiales del Instituto

Para cualquier duda o aclaración sobre multas, los automovilistas pueden visitar la delegación más cercana del ICVNL, la página NLínea, la app del ICVNL o el sitio web https://www.icvnl.gob.mx/

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.