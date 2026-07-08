¿No pudiste entrar al Fan Fest en Parque Fundidora? Así puedes solicitar el reembolso

| 11:45 | J.L. Márquez | Uno TV
Fan Fest Monterrey
Festejos en Monterrey durante el Mundial. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Parque Fundidora realizará reembolso a todas las personas que compraron boletos para el Fan Fest en Monterrey pero no pudieron ingresar debido a la gran afluencia de personas que asistieron a este evento.

Anuncian reembolsos para aficionados que compraron boletos para el Fan Fest en Monterrey

Aunque el Fan Fest en Monterrey es gratuito, los organizadores pusieron a la venta boletos que ofrecían beneficios adicionales durante los conciertos, como mejor visibilidad al escenario, zonas exclusivas, baños privados, áreas de descanso, además de una oferta adicional de platillos y bebidas.

Debido a que muchas personas se dieron cita en el Fan Fest, especialmente los días en que jugó la Selección Mexicana, se tuvieron que cerrar los accesos para evitar congestionamiento de gente y evitar una tragedia.

Esta decisión perjudicó a los aficionados que compraron boletos y no pudieron ingresar; debido a esta situación se les dará un reembolso a todas las personas que adquirieron un boleto VIP, general plus o preferente.

¿Cómo solicitar reembolsos por boletos del Fan Fest en Monterrey?

El periodo para solicitar el reembolso estará disponible hasta este miércoles 8 de julio de 2026.

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