Nuevo León llega al Mundial 2026 entre promesas y obras inconclusas

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Foto: UnoTV

Nuevo León busca quedar bien ante los ojos del mundo; sin embargo, llega al Mundial 2026 entre promesas y pendientes, pues a pesar de que el gobierno estatal presume de una inversión histórica en movilidad e infraestructura, varias de las obras más importantes siguen inconcusas, entre ellas las líneas 4 y 6 del Metro, cuyos trabajos siguen provocando afectaciones viales en los corredores estratégicos, como lo son los accesos al aeropuerto de Monterrey.

Como parte de la experiencia para los aficionados se habilitó la llamada Milla FIFA, un corredor peatonal que conecta el Parque Fundidora con el Estadio Monterrey, y donde se instalaron espacios de entretenimiento, pero su implementación también genera inconformidad entre vecinos, pues se hacen cierres de calles y restricciones de accesos prácticamente a colonias completas durante los operativos previos y posteriores a los encuentros deportivos.

Así te lo informamos en UnoTV:

Para atender la llegada de miles de visitantes, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo especial de movilidad que incluye cierres viales, rutas alternas y carriles preferentes para transporte autorizado, con el objetivo de agilizar los traslados hacia el estadio, los Fan Fest y las principales zonas turísticas.

Así, mientras Monterrey busca proyectarse alto como sede, el desafío será equilibrar la experiencia de los visitantes con las necesidades de los habitantes, quienes enfrentan tanto los efectos de estas obras inconclusas como las restricciones derivadas de los operativos implementadas para esta fiesta de fútbol.

Panorama al que también se suman cuestionamientos hacia el gobernador Samuel García, luego de que días atrás aseguró que entró en modo party durante la celebración del torneo, declaraciones que generaron críticas en algunos sectores que consideran que más allá del ambiente festivo y la proyección internacional que representa este evento, existen muchos pendientes en materia de movilidad, infraestructura y planeación urbana. que continúan afectando a los ciudadanos.

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