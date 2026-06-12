Horarios y cierres viales por partidos del Mundial en Monterrey

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Estadio de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

El Ayuntamiento de Guadalupe anunció que habrá cierres viales los días en que se jueguen los partidos del Mundial en el Estadio de Monterrey. A continuación te decimos cuáles son las calles afectadas y los horarios.

Cierres viales en Guadalupe durante los partidos del Mundial en Monterrey

Para facilitar el acceso al Estadio Monterrey, se realizarán cierres viales en las calles aledañas al inmueble. El Ayuntamiento de Guadalupe reitera que sólo habrá cierres los días con partidos; los demás días todo se realizará con normalidad.

Las calles con cierres viales durante los partidos del Mundial en Monterrey son:

Av. Pablo Livas

Av. Las Torres

Av. Exposición

También se cierra el paso por el puente peatonal de Av. Exposición

Como alternativas viales, se recomienda usar las siguientes calles:

Av. Tolteca

Av. Eloy Cavazos

Av. Gral. Lázaro Cárdenas

Camino Real

Horarios de los cierres viales en Guadalupe

Los cierres viales en Guadalupe comenzarán doce horas antes de cada partido y terminarán cuatro horas después de que finalice el encuentro. Estas son las fechas y horarios confirmados:

Domingo 14 de junio: Suecia vs Túnez

8:00 a.m. a 2:00 a.m.

Sábado 20 de junio: Túnez vs Japón

10:00 a.m. a 4:00 a.m.

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

7:00 a.m. a 1:00 a.m.

Lunes 29 de junio: dieciseisavos de final (1ero grupo F vs 2do grupo C)

7:00 a.m. a 1:00 a.m.

Cierres y accesos en las colonias aledañas al estadio

Colonia Alameda de la Hacienda

Foto: X @municipiodegpe

Colonia Tolteca

Foto: X @municipiodegpe

Colonia La Hacienda

Foto: X @municipiodegpe

Colonia La Quinta

Foto: X @municipiodegpe

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