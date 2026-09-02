Corte de agua afectará a 54 colonias de Apodaca este miércoles 2 de septiembre

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Habrá corte de agua en Apodaca. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un corte de agua afectará a 54 colonias del municipio de Apodaca, Nuevo León, este miércoles 2 de septiembre de 2026, informó Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey. Las autoridades del estado le piden a los habitantes de las zonas afectadas que tomen precauciones para minimizar las afectaciones.

Corte de agua afectará a 54 colonias

El día de hoy, cuadrillas de AyD realizarán el mantenimiento preventivo de una tubería de 24 pulgadas ubicada en los límites de los municipios de Apodaca y Escobedo. Por esta razón se verá afectado el servicio en 54 colonias de Apodaca.

Los trabajos comenzarán este miércoles a partir de las 16:00 horas y se tiene contemplado que duren aproximadamente 12 horas. De acuerdo con el comunicado de AyD, el servicio se normalizará alrededor de las 4:00 horas del jueves 3 de septiembre.

“Durante este periodo, algunas colonias de Apodaca podrían presentar afectaciones temporales en el suministro”, informó AyD a través de un comunicado.

César Garza Arredondo, presidente municipal, compartió esta información a través de redes sociales y añadió que le estará dando seguimiento al corte de agua junto a las autoridades encargadas del suministro del servicio.

Colonias afectadas por el corte de agua en Apodaca

Colonias afectadas. Foto: FB Agua y Drenaje de Monterrey



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