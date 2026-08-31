Detienen a tres y decomisan 210 armas dirigidas a cárteles; el arsenal provenía de EE. UU.

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Las autoridades impactaron a una red de tráfico. Foto: @OHarfuch

Autoridades federales detuvieron a tres personas y decomisaron 210 armas de fuego en Nuevo León, provenientes de Estados Unidos. El armamento de grueso calibre iba a ser utilizado por el crimen organizado, anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En sus redes sociales, el funcionario indicó que se implementaron labores de inteligencia e investigación para identificar y desarticular “las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas a nuestro país”.

De esa forma, elementos de seguridad federales implementaron un operativo sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, lo que permitió el decomiso de 210 armas de fuego, de las cuales, 195 eran largas y 15 cortas, además de cargadores.

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a… pic.twitter.com/DwMLc8goa3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 31, 2026

Detienen a tres por tráfico de armas desde Estados Unidos

Con ello, también detuvieron a tres personas que presuntamente transportaban las armas a México desde Texas, Estados Unidos. Señaló que el arsenal iba dirigido a grupos criminales.

Además, destacó que la “responsabilidad compartida” exige frenar el tráfico de drogas, “pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”.

Omar García Harfuch indicó que suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”.

En el operativo, participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Defensa, la Marina, la SSPC y la Guardia Nacional.

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