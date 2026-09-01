Mariana Rodríguez se perfila como candidata de MC para la alcaldía de Monterrey

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Mariana Rodríguez. Foto: Missael Dávila

Mariana Rodríguez, titular de la Oficina Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, sería la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Monterrey.

Así lo previó la cúpula del partido durante una reunión a puerta cerrada, realizada en el hotel Barceló, en el municipio de San Pedro Garza García, en donde se perfiló a Mariana, a pesar de que también figuraba para la gubernatura.

Mariana Rodríguez se perfila para ser candidata de MC por la alcaldía de Monterrey

A la junta, llevada a cabo la noche de este lunes 31 de agosto, asistió la dirigencia de MC en Nuevo León, alcaldes y el gabinete estatal; fue ahí que se dio a conocer el listado según los acuerdos del partido.

Mariana sería la elegida para contender y aparecer en la boleta del 2027 como candidata por el municipio de Monterrey.

La también influencer ya había competido por la presidencia municipal de Monterrey en el proceso electoral de 2024; sin embargo, los resultados no le favorecieron contra Adrián de la Garza, del PRI, el actual alcalde.

Por otro lado, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, se perfila como candidata a una diputación local; el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, como candidato a la Presidencia municipal de García, entre otros nombres que integran la lista.

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