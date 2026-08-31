Tarjeta será obligatoria para usar Regio Ruta a partir del 1 de septiembre; así la puedes tramitar
El Gobierno Municipal de Monterrey, en Nuevo León, anunció que a partir del día de mañana, 1 de septiembre, será obligatoria la Tarjeta Regio Ruta para acceder a este servicio de transporte público. A pesar de esta nueva medida, el transporte seguirá siendo gratuito.
Tarjeta Regio Ruta será obligatoria para usar este servicio de transporte
A mediados del año pasado comenzó a dar servicio la Regio Ruta en la ciudad de Monterrey, un nuevo sistema de transporte público gratuito para que los ciudadanos tengan más opciones de movilidad.
Ha pasado poco más de un año del inicio de operaciones del programa y el Ayuntamiento de Monterrey informó que desde el próximo 1 de septiembre será necesario utilizar la tarjeta para acceder al servicio, por lo que se invita al público a tramitar el plástico.
Requisitos para tramitar la Tarjeta Regio Ruta
Adultos
- INE
- Comprobante de domicilio
Adolescentes de 12 a 17 años
- INE de la madre, padre o tutor
- CURP
- Comprobante de domicilio
¿Dónde tramitar la Tarjeta Regio Ruta?
La Tarjeta Regio Ruta se podrá tramitar en los Centros de Atención Municipal (CAM):
- CAM Palacio Municipal: Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo s/n, Col. Centro
- CAM Parque Aztlán: Prol. Aztlán s/n, entre Esquisto y Apolo, Col. San Bernabé
- CAM Garza Sada: Sierra de Lampazos #3900, Col. Sierra Ventana
- CAM Parque Tucán: Av. Comisión Tripartita y Uranio, Col. Valle de Infonavit
- CAM Maderería La Victoría: Francisco I. Madero, entre Ramón Corona y Miguel Nieto
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