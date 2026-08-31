Mueren 3 personas tras choque múltiple en Pesquería, Nuevo León; reportan 11 lesionados

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Accidente en Nuevo León. Foto: Missael Dávila

Tres personas perdieron la vida y otras 11 resultaron lesionadas en un accidente donde participaron dos unidades de transporte de personal y un vehículo particular, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Fatal accidente deja 3 muertos y 11 lesionados en Pesquería, Nuevo León

El accidente ocurrió la mañana de este lunes sobre el kilómetro 15 de la Carretera a Santa María la Floresta, a la altura del ejido La Victoria, cuando un autobús de la compañía Techint invadió un carril contrario e impactó de forma frontal un vehículo particular, que circulaba justo frente a otro autobús.

El choque múltiple dejó volcada una de las unidades pesadas, mientras que el automóvil quedó prácticamente destruido; Protección Civil del Estado reportó que, además de las tres personas sin vida, 11 lesionados fueron trasladadas a la clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social, tres de ellos en estado grave.

Las autoridades continúan indagando las causas del accidente y la razón por la que uno de los autobuses, que viajaba hacía el municipio de Cadereyta, Nuevo León, invadió el carril de manera repentina.

La circulación sobre la Carretera a Santa María Floresta tuvo que ser interrumpida para atender la emergencia y los trabajos de remoción de los vehículos, causando un caos en la vialidad de la zona.

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