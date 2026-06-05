Corvette y Mustang: Nuevo León estrena patrullas de lujo decomisadas al crimen

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Foto: Gobierno de Nuevo León

La Fuerza Civil de Nuevo León presentó dos nuevas unidades que llamaron la atención de la ciudadanía por tratarse de autos deportivos de alta gama adaptados como patrullas. Se trata de un Chevrolet Corvette C8 Z06 y un Ford Mustang Shelby GT350, vehículos que fueron decomisados por las autoridades y que ahora forman parte de la imagen institucional de la corporación.

El anuncio fue realizado por el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que estas unidades estarán al servicio de la ciudadanía y podrán ser vistas en distintos puntos de la entidad.

“La nueva Fuerza Civil está más cerca de ti con la incorporación de nuevas patrullas deportivas que fueron decomisadas y ahora están al servicio de los ciudadanos con elementos altamente preparados. No bajamos la guardia por tu seguridad”, señaló Samuel García.

Las autoridades también invitaron a la población a acercarse a conocer las unidades, tomarse fotografías y observar de cerca estos vehículos que ahora forman parte del parque vehicular de exhibición de la corporación.

Corvette C8 Z06: la patrulla más potente de la Fuerza Civil

Uno de los vehículos que más llamó la atención fue el Chevrolet Corvette C8 Z06, considerado uno de los deportivos más exclusivos de la marca estadounidense.

Entre sus principales características destacan:

Aceleración de 0 a 100 km/h en 2.6 segundos

Motor con 670 caballos de fuerza

Hasta 8 mil 400 revoluciones por minuto

Valor estimado de hasta 3 millones de pesos

En su interior incorpora una cabina orientada al conductor, con pantallas digitales, acabados en piel, gamuza y fibra de carbono, además de controles inspirados en la aviación deportiva.

Mustang Shelby GT350 también se suma a la corporación

La segunda unidad presentada fue un Ford Mustang Shelby GT350, otro de los modelos deportivos más reconocidos de la marca.

Sus especificaciones incluyen:

Aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4 segundos

Motor de 526 caballos de fuerza

Hasta 8 mil 250 revoluciones por minuto

Transmisión manual de seis velocidades

Valor comercial estimado de entre 1 y 1.5 millones de pesos

Aunque registra una potencia inferior al Corvette, el Shelby GT350 destaca por su desempeño deportivo y por mantener una configuración enfocada en la conducción de alto rendimiento.

De acuerdo con las características del automóvil, en el interior cuenta con una pantalla de 4.2 pulgadas y el sistema Track Apps, que permite monitorear parámetros relacionados con el rendimiento del vehículo, tiempos y revoluciones del motor.

Vehículos decomisados ahora forman parte de la imagen de seguridad

La incorporación de estos automóviles ocurre como parte de la estrategia de la Fuerza Civil de Nuevo León para mostrar bienes asegurados a grupos delictivos y reforzar la cercanía con la ciudadanía mediante actividades de exhibición.

Aunque las autoridades no informaron si los vehículos serán utilizados en labores operativas de patrullaje o persecución, sí confirmaron que podrán observarse en distintos eventos y espacios públicos del estado.

Con la llegada del Corvette C8 Z06 y el Mustang Shelby GT350, Nuevo León ahora cuenta con dos de los vehículos más llamativos dentro de las corporaciones policiales del país, convirtiendo bienes decomisados en unidades que ahora forman parte de la imagen de seguridad estatal.

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