Oficial: cerveza gratis durante el Mundial en Monterrey; ve en dónde y cuándo

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Cerveza gratis. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El gobernador Samuel García confirmó que habrá cerveza gratis en algunos de los eventos que se realizarán en Monterrey para celebrar el Mundial 2026. Además de ser sede de cuatro partidos, en la capital de Nuevo León habrá actividades paralelas, como el Fan Fest.

Regalarán cerveza en Monterrey durante el Mundial

Como parte de los festejos en Monterrey por el Mundial 2026, el Gobierno de Nuevo León montará una exposición gastronómica y cultural en el Parque de Agua, una de las obras cercanas al Estadio de Monterrey que están próximas a inaugurarse.

El objetivo de este evento, paralelo al Fan Fest, es que los aficionados tengan una opción para matar el tiempo previo al partido, no importa si tienen su boleto para el estadio o simplemente quieren disfrutar de la fiesta mundialista.

“Vénganse con tiempo si el juego es a las 8 o a las 9 o a las 10, lleguen a las 4, lleguen a las 5 y a un lado del estadio, es decir, caminando, estás a 3 minutos por tres diferentes accesos; vas a poder conocer Nuevo León”, dijo Samuel García.

Uno de los grandes atractivos del “Pabellón Parque del Agua, Cultura y Tradición de Nuevo León” es que habrá degustaciones gastronómicas sin ningún costo; además, se regalarán bebidas como refrescos y cerveza: sí, cerveza gratis

“Para que locales y turistas puedan probar la comida de Nuevo León. Y no sólo eso, Coca-Cola va a estar regalando refresco y Grupo Modelo va a estar regalando cerveza (…) vas a poder gozar de cheve, refresco, aguas, comida”. expresó el gobernador.

Además de los platillos y bebidas, en el Parque de Agua habrá un foro cultural al aire libre donde se presentará una gran variedad de actos musicales, pero a diferencia del Fan Fest, el elenco estará más enfocado en grupos locales.

¿Cuándo y dónde regalarán cerveza en Nuevo León?

La inauguración del Parque del Agua será el próximo 11 de junio, el mismo día que comienza el Mundial 2026. De acuerdo con la información compartida por el Gobierno del estado, el evento cultural se realizará del 11 al 19 de junio.

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