¿Cuándo estarán listas las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey? Gobierno de Nuevo León responde

GENERANDO AUDIO...

Obras del Metro en Monterrey. Foto: Cuartoscuro

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, informó sobre los avances en las obras de la Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey y aseguró que estarán listas antes de que termine la actual administración a finales del próximo año.

Informan sobre avances en las Metro de Monterrey

En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer que hasta el momento las Líneas 4 y 6 del Metro Monterrey presentan un 95.57% de avance, mientras que los trabajos en las estaciones registran un 56.65%.

“Como podemos ver ya tenemos trabajando en las estaciones, ya se está poniendo la cobertura. Seguimos montando las últimas trabes para completar el 100% del viaducto y respecto a las obras de perforación y obras inducidas también está muy avanzado el proyecto”, indicó.

¿Cuándo estarán listas las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey?

Sobre la fecha en que el servicio estará disponible, Villarreal comentó que se mantiene la promesa de terminar las obras antes que termine el actual mandato de gobierno, es decir, antes de octubre de 2027.

Una vez terminados los trabajos de construcción, comenzará la etapa de pruebas para garantizar los protocolos de seguridad y posteriormente estará disponible el servicio al público

““La construcción de las líneas de metro deberá estar terminada en este sexenio, posiblemente con alguna salvedad que es la estación que es de conexión con la línea del ferrocarril de la federación (…) Y ya habiéndose terminado y habiéndose realizado las pruebas, los protocolos de seguridad, se pondrá en apertura al público”, explicó el funcionario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.