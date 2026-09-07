Pase Turístico será obligatorio en Nuevo León para autos foráneos; ¿desde cuándo aplica?

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Pase Turístico en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

A partir del próximo mes, todos los vehículos foráneos que visiten el estado de Nuevo León deberán tramitar el Pase Turístico, el cual no tendrá ningún costó y se podrá obtener en línea. A continuación te decimos cuándo entra en vigor esta medida y los requisitos para obtener el documento.

¿A partir de cuándo es obligatorio el Pase Turístico?

El Periódico Oficial de Nuevo León menciona que el Pase Turístico entrará en operación 45 días después a la entrada en vigor del acuerdo, es decir, a partir del próximo 21 de octubre.

¿Quiénes deben tramitar el Pase Turístico?

Será obligatorio para vehículos particulares foráneos que ingresen a Nuevo León por motivos turísticos o de estancia temporal. El Pase Turístico tiene una vigencia de 30 días naturales por año.

El trámite se podrá realizar en línea, a través de las página del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (https://www.icvnl.gob.mx/paseturistico) y es completamente gratuito.

Si las necesidades de circulación en Nuevo León superan los 30 días naturales, se deberá tramitar el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP), el cual aplica a vehículos con placas de otras entidades federativas o del extranjero que, tras haber agotado los 30 días de Pase Turístico permitidos por la ley, requieran ingresar nuevamente o extender su permanencia en Nuevo León.

Requisitos para el trámite

Tarjeta de circulación

Licencia para conducir vigente, de cualquier estado del país distinto a Nuevo León

Póliza de seguro vehicular vigente

Teléfono de contacto o de emergencias

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