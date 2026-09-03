Monterrey: conductores de Uber y DiDi exigen tarifa justa

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En Monterrey, Nuevo León, se manifestaron los taxistas. Foto: Missael Dávila

En Monterrey, Nuevo León, conductores de servicios de taxi por aplicación protestaron este jueves para exigir un aumento en el pago que reciben por viaje.

Se manifiestan en oficinas de Didi y Uber

La manifestación se realizó frente a las oficinas de Didi y Uber en el edificio de Pabellón M, en el centro de Monterrey, donde un grupo de choferes aseguraron que por las rebajas que realizan las empresas operadoras, incluyendo la seguridad social, sus ingresos no son suficientes.

Cristina Marmolejo, vocera del Colectivo de Conductores de Plataforma (Ccoopla), explicó que el problema derivó de la reforma laboral que entró en vigor el año pasado, cuando se integró el servicio como un empleo formal.

“Estamos protestando contra las empresas de Uber y Didi evidentemente porque ellos son los que marcan la tarifa y nosotros pues no sabemos exactamente cómo lo están cotizando porque a raíz de la reforma laboral esto se afectó un poco más; ya tener también deducciones del Gobierno Federal para las cuotas del IMSS o el Infonavit. Con las ganancias que estamos generando como conductores es muy difícil hacer el cambio de vehículo a unidades nuevas”.

Durante la manifestación, donde se realizó una caravana de automóviles y se ondearon pancartas con el lema ‘Tarifa justa’, los conductores hicieron entrega de un pliego petitorio, donde se exige un pago de al menos 10 pesos por kilómetro, asegurando que actualmente, luego de deducciones, se les pagan solamente 3 pesos por kilómetro.

En el pliego petitorio que también se entregó al Gobierno Estatal y a una oficina del Gobierno Federal, se pide, también, hacer otras consideraciones respecto al polarizado en los vehículos, argumentando que es necesario por salud pública, debido a las largas jornadas que pasan los conductores expuestos al sol.

Además, que los autos nuevos puedan dar el servicio por al menos 10 años, pues no es costease adquirir uno cada seis, como lo marca la reglamentación.

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