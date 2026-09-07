Aseguran vehículos de alta gama durante cateo en San Pedro Garza García, Nuevo León

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No se reportaron detenidos. Foto: Fiscalía NL

Un cateo realizado en un inmueble de San Pedro Garza García, Nuevo León, dejó como resultado el aseguramiento de diversos vehículos de alta gama, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Acciones contra operaciones con recursos de procedencia ilícita

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Guardia Nacional, en un inmueble ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés.

“La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda y localización de narcóticos, objetos de carácter o procedencia ilícita, así como instrumentos relacionados con la posible comisión del delito. Como resultado, fueron asegurados diversos vehículos de alta gama”, dijo la Fiscalía de Nuevo León.

🚨FISCALÍA INFORMA 🚨



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informa que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la avenida Roberto… pic.twitter.com/oG2btszaPb — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) September 7, 2026

El operativo forma parte de una investigación relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué buscaban las autoridades?

Durante el cateo, las autoridades buscaban narcóticos, objetos de carácter o procedencia ilícita, así como instrumentos relacionados con la posible comisión del delito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que las investigaciones continúan para recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

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