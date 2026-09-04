Programa “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León se amplía para apoyar a personas de la tercera edad

| 11:56 | J.L. Márquez | Uno TV
Ayudamos a las Mujeres Nuevo León
Mujeres mayores de 60 años recibirán el apoyo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la extensión del programa “Ayudamos a las Mujeres” para darle cobertura a las personas de la tercera edad en Nuevo León. También informó que próximamente habrá más apoyos para los adultos mayores.

“Ayudamos a las Mujeres” expande cobertura; atenderá a personas de la tercera edad

Durante el primer día de actividades del Noveno Encuentro Sin Límites: “La Revolución de Vivir Más: Transformar el envejecimiento hoy”, Samuel García informó que a partir de este mes, el programa “Ayudamos a las Mujeres” dará cobertura a las señoras de la tercera edad.

“La edad no puede ser un obstáculo. Mujer de Nuevo León que necesiten ese apoyo se registra con IEPAM, se registra en Igualdad o en los 49 Centros Comunitarios, y vienen dos más; llegan con su credencial, se registran y les va a llegar una tarjeta personalizada”, apuntó.

Durante su mensaje el mandatario añadió que próximamente se darán a conocer más apoyos para las personas de la tercera edad. También mencionó que Nuevo León cuenta con la mayor esperanza de vida de todo el país, gracias a estrategias como “Cuidar Tu Salud”, que ofrecen servicio médico gratuito.

¿Qué es el programa “Ayudamos a las Mujeres”?

“Ayudamos a las Mujeres”, que tiene como objetivo beneficiar a cuidadoras de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico de dos mil pesos mensuales.

Documentos requeridos para ser parte del programa Ayudamos a las Mujeres

  • CURP validada por RENAPO
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)
  • Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, predial, etc)
  • Comprobante de estudios
  • Comprobante de estado civil
  • Fotografía reciente del rostro, tomada al momento del registro
  • Teléfono celular activo, que será verificado mediante un código OTP

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