Programa “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León se amplía para apoyar a personas de la tercera edad

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Mujeres mayores de 60 años recibirán el apoyo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la extensión del programa “Ayudamos a las Mujeres” para darle cobertura a las personas de la tercera edad en Nuevo León. También informó que próximamente habrá más apoyos para los adultos mayores.

“Ayudamos a las Mujeres” expande cobertura; atenderá a personas de la tercera edad

Durante el primer día de actividades del Noveno Encuentro Sin Límites: “La Revolución de Vivir Más: Transformar el envejecimiento hoy”, Samuel García informó que a partir de este mes, el programa “Ayudamos a las Mujeres” dará cobertura a las señoras de la tercera edad.

“La edad no puede ser un obstáculo. Mujer de Nuevo León que necesiten ese apoyo se registra con IEPAM, se registra en Igualdad o en los 49 Centros Comunitarios, y vienen dos más; llegan con su credencial, se registran y les va a llegar una tarjeta personalizada”, apuntó.

Durante su mensaje el mandatario añadió que próximamente se darán a conocer más apoyos para las personas de la tercera edad. También mencionó que Nuevo León cuenta con la mayor esperanza de vida de todo el país, gracias a estrategias como “Cuidar Tu Salud”, que ofrecen servicio médico gratuito.

¿Qué es el programa “Ayudamos a las Mujeres”?

“Ayudamos a las Mujeres”, que tiene como objetivo beneficiar a cuidadoras de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras en situación de vulnerabilidad, con un apoyo económico de dos mil pesos mensuales.

Documentos requeridos para ser parte del programa Ayudamos a las Mujeres

CURP validada por RENAPO

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)

Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, predial, etc)

Comprobante de estudios

Comprobante de estado civil

Fotografía reciente del rostro, tomada al momento del registro

Teléfono celular activo, que será verificado mediante un código OTP

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