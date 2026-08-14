Descuentos de hasta el 90% en adeudos del agua durante todo agosto en Nuevo León

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Pago de adeudos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El programa “Liquida Ahorra” regresa este mes a Nuevo León y durante todo agosto estará ofreciendo descuentos de entre el 50% y 90% en adeudos y multas. Esta es una gran oportunidad para que los contribuyentes se pongan al corriente

De acuerdo con las autoridades, el objetivo del programa es ayudar a los usuarios que han tenido dificultades para ponerse al día en el pago de sus recibos del servicio. Esta oferta se realizará por única ocasión, por lo que se recomienda aprovecharla.

¿Quiénes pueden recibir el descuento en multas y adeudos del agua en Nuevo León?

Los únicos requisitos para aprovechar el programa “Liquida Ahorra” en Nuevo León es ser usuario doméstico con un adeudo de 4 meses o más. No hay un monto mínimo necesario, aunque el descuento recibido depende de la deuda.

¿Cómo funciona?

Este programa va dirigido a los habitantes de todos los municipios de Nuevo León. Para ser beneficiario solo tienes que:

Realizar el pago único en cualquiera de las oficinas comerciales, dentro de este periodo

Actualizar sus datos de contacto

Pagar un cargo por reconexión de 509 pesos, (se incluirá en el siguiente recibo).

Lista de descuentos en adeudos del agua durante agosto 2026

Foto: Gobierno de Nuevo León

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