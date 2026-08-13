Nuevo León simplifica alta de vehículos foráneos: unifican cinco trámites en uno y reducen tiempo de respuesta

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Facilitan regularización de autos foráneos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) simplificó el registro de autos foráneos, juntando cinco trámites en uno, con el objetivo de que los propietarios de vehículos se regularicen de manera más rápida y sencilla.

Simplifican trámites para regularizar autos foráneos en Nuevo León

Anteriormente, existían cinco trámites diferentes que eran bastante similares entre sí: de Alta de Vehículo Recreativo Todoterreno, Alta de Vehículo Importado Nuevo o Usado, Alta de Vehículos, Alta de Vehículos Modalidad Foráneo y Ponlo a Tu Nombre. Ahora todos ellos se simplificaron en uno solo: Alta de Vehículos.

“Todos los trámites que tenían que ver con alta de vehículos, de cinco trámites se está haciendo solamente uno: Alta de Vehículo. Y en ese trámite de Alta de Vehículo ustedes pueden, a través de NLínea, hacer el cambio de placas de modalidad foránea, extranjera, vehículos todoterreno. Todos los que necesiten una placa es con ese trámite”, explicó Mariela Saldívar, de la Oficina Ejecutiva

Los interesados en regularizar un coche con placas de otro estado o de origen extranjero, pueden realizar el trámite en línea, en la página web de NLínea, disponible las 24 horas del día.

“El ICV tiene un equipo de asesores que está revisando toda la información y en un día se confirma la cita para ya nada más ir a recoger las placas, y el pago se puede hacer por internet”, añadió la funcionaria.

Documentos para regularizar autos foráneos en Nuevo León

Documento que legalmente acredite la propiedad del vehículo

Licencia para conducir vigente del Estado de Nuevo León

Poder notariado, en caso de ser representado legalmente

Comprobante de baja vehicular

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