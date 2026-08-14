Reducen carriles bajo el Complejo Vial Gonzalitos por obras del Metro en Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Tráfico vial. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Nuevo León anunció reducción de carriles en el Complejo Vial Gonzalitos durante los próximos días, debido a las obras de la Línea 4 del Metro de Monterrey. A los automovilistas se les invita a checar la lista de vialidades afectadas para tomar precauciones y anticipar los traslados.

Anuncian reducción de carriles en Gonzalitos durante el mes de agosto

A partir de este viernes 14 de agosto y hasta el 31 del mismo mes, se aplicará la reducción de carriles en varios puntos de la avenida Gonzalitos. El objetivo de esta medida es aprovechar la reducción del flujo vehicular para avanzar las obras de la Línea 4 del Metro de Monterrey.

Además de estas acciones, desde el pasado 11 de agosto se realizó el cierre total de la gaza de retorno que conecta el carril ordinario y/o carril exprés con la Av. Morones Prieto. Se estima que el cierre tendrá una duración estimada de 60 días.

“Estas medidas garantizan mantener las condiciones de seguridad para la ciudadanía que circula por la zona, así como para la realización del procedimiento constructivo necesario para la ejecución de trabajos”, informó el Gobierno de Nuevo león mediante un comunicado.

Vialidades afectadas por la reducción de carriles en Gonzalitos

Sentido Oriente-Poniente

Reducción de un carril de circulación a partir del punto ubicado después de la gaza de incorporación a la Av. Gonzalitos, extendiéndose hasta la Av. Pablo González Garza.

Sentido Poniente-Oriente

En la zona correspondiente a la gaza de incorporación hacia la Av. Hidalgo, así como en la lateral de la Av. Gonzalitos, manteniendo la circulación vehicular, sin que ello implique el cierre total de los accesos.

Sentido Sur-Norte

En el trayecto comprendido de Av. Gómez Morín hacia la Av. Gonzalitos, se implementaron reducciones de carriles en la gaza de incorporación hacia la Av. San Jerónimo y la gaza de incorporación hacia la lateral de la Av. Gonzalitos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.