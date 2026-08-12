Desaparecen prepas militarizadas de Nuevo León, ahora serán “Preparatorias Ciudadanas”

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Prepa militarizada. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Nuevo León anunció la desaparición de las 11 prepas militarizadas en el estado para convertirlas en “Prepatarias Ciudadanas”. El gobernador Samuel Gacía informó que esta medida no afectará a los estudiantes inscritos en este sistema.

Desaparecen prepas militarizadas de Nuevo León para convertirse en “Preparatorias Ciudadanas”

El pasado lunes durante la mañanera, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que para el ciclo escolar 2026-2027 no podrán operar las preparatorias militarizadas en México y las escuelas que mantengan este modelo tendrán que ser clausuradas o cerradas

“Algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos “militares” a conceptos cívicos ciudadanos y basados en el Humanismo Mexicano”, expresó Delgado.

Apegándose a las instrucciones del Gobierno Federal, Samuel García anunció el día de ayer que todas las Preparatorias Militarizadas del estado se transformarán en Preparatorias Ciudadanas, con una nueva formación enfocada en materias como inteligencia artificial, tecnología, ciencias e inglés.

“Vamos a cambiar la currícula, vamos a meterles inteligencia artificial, tecnologías, ciencias inglés y mucha más currículum para que nuestros jóvenes salgan preparados para jalar”, dijo el gobernador

El mandatario añadió que los más de 6 mil alumnos inscritos en las prepas militarizadas no se verán afectados por esta decisión e incluso se verán beneficiados con la renovación de la formación académica.

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